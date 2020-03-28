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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin göreve başladı

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Semih Aktekin görevine başladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin göreve başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Semih Aktekin görevine başladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, bazı daire başkanlarının ve öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu devir teslim töreninde görevi eski Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan devraldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Türkiye’nin belirlediği hedefler doğrultusunda görevi süresince başta bilim hayatı olmak üzere yapmış olduğu katkılarından dolayı Bağlı’ya teşekkür etti. Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’e yeni görevinin tekrar hayırlı olması temennisiyle birlikte çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in Özgeçmişi
1974 yılında Ahlat’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan’da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1416 sayılı yasa kapsamında açtığı bursluluk sınavını kazanarak lisansüstü eğitim görmek üzere İngiltere’ye gönderildi. Nottingham Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Tarih Eğitimi programında tezsiz yüksek lisans, Okul Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim programında yüksek lisans, Öğretmen Yetiştirme programında doktora dereceleri aldı. Yurda dönüşte mecburi hizmetini yürütmek üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görevlendirildi. 20142016 yılları arasında Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 20162018 yılları arasında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı olarak atandı. Genel müdürlükleri süresince 1416 sayılı kanun kapsamındaki YLSY programıyla ilgili mevzuatın güncellenmesi ve programların yeniden yapılandırılması, Öğretmen Strateji Belgesi’nin yayınlanması, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’nin güncellenmesi ve yayınlanması, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinin kapsayıcı yaklaşım ve etkinlik temelli uygulama doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenlerin eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi gibi birçok faaliyeti yürüttü. Farklı tarihlerde, YÖK Bologna Uzmanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliği, ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK SOBAG ÇPDK üyeliği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları DDK Üyeliği, UNESCO Uluslararası Öğretmen Eylem Gücü Yürütme Kurulu üyeliği, Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği (EuroClio) yönetim kurulu üyeliği ve OECD tarafından yürütülen TALIS projesi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
YÖK tarafından 26.03. 2020 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, evli ve iki çocuk babasıdır.

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