Kaymakam Koyuncu, karantinadaki Kurugöl köyünde incelemelerde bulundu

Korona virüs ile mücadele kapsamında Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü karantinaya alınmasının ardından Kaymakam Doğukan Koyuncu köyde incelemelerde bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Acıgöl Kaymakamlığı tarafından Kurugöl köyü 14 gün devam edecek olan karantinaya alındı. Kurugöl köyünün karantinaya alınmasının ardından ise Acıgöl Kaymakamı tarafından köyde bugün yapılan çalışmalar incelendi.

Kaymakam Koyuncu açıklamasında, “Kovid19 tedbirleri kapsamında karantina altına aldığımız Kurugöl köyümüzde incelemelerde bulunduk. Bu süreci önce tedbirlere uyarak daha sonra sabırla hep birlikte aşacağız. İlçe umumi hıfzıssıhha kurulumuzda aldığımız kararların tamamının vatandaşlarımızın sağlığı için aldığımızı ve sıkı bir şekilde takip ederek uyguladığımızı belirtmek isterim, uymayan vatandaşlarımız hakkında ise kesin olarak idari ve adli yaptırımlar uygulanacaktır” dedi.

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