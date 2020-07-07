Ürgüp’te ‘Akıllı Durak’ projesi hayata geçiyor

Ürgüp Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan ve yoğun olarak kullanılan bazı durakları akıllı durağa çeviriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlara akıllı duraklar büyük kolaylık sağlayacak.

Otomatik kapılı ve klimalı duraklarda yazın sıcak havalarda vatandaşların serin bir ortamda toplu ulaşım araçlarını beklemesi sağlanırken kış aylarında da vatandaşları soğuktan koruyacak.

Kurulacak tv sisteminden de bilgilendirme yapılarak wifi noktası ile de internet hizmetinin yanı sıra dolmuş saatleri, hava durumu gibi bilgiler durakta bekleyen vatandaşlara ulaştırılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp’te şehir içi ulaşımının daha rahat, daha hızlı ve daha konforlu olması için çalışmalar yürüttüklerini, akıllı durak çalışmasının da bunlardan sadece birisi olduğunu söyledi.

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