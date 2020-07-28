Güneyce köyünde karantina sona erdi

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyünde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar sonrasında 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Güneyce köyünde 13 Temmuz tarihinde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karantina sürece bu gece itibarıyla sona erdi. Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 13.07.2020 tarihli kararı ile karantina altına alınan Güneyce köyümüzün karantinası bu gece 00.00 itibarıyla sona erdi. 14 gün boyunca aldığımız tedbirlere uyarak izolasyonu başarıyla gerçekleştirilen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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