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76 yıllık şarap fabrikası üniversiteye dönüştürüldü Ürgüp’te eski şarap fabrikası okula dönüştürüldü Ürgüp tekel şarap fabrikası Kapadokya Üniversitesi yerleşkesi oldu

İHA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1944 yılında üretime başlayan ve 2004 yılında Mey İçki AŞ'ye geçen 76 yıllık şarap fabrikası, üniversite kampüsü olarak kullanılmak üzere Kapadokya Üniversitesi tarafından satın alındı.

76 yıllık şarap fabrikası üniversiteye dönüştürüldü Ürgüp’te eski şarap fabrikası okula dönüştürüldü Ürgüp tekel şarap fabrikası Kapadokya Üniversitesi yerleşkesi oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 1944 yılında üretime başlayan ve 2004 yılında Mey İçki AŞ’ye geçen 76 yıllık şarap fabrikası, üniversite kampüsü olarak kullanılmak üzere Kapadokya Üniversitesi tarafından satın alındı.
1944 yılında üretime başlayan ve mülkiyeti 2004 yılında özelleştirme sonucu Mey İçki AŞ’ye geçen eski Ürgüp Tekel Şarap Fabrikası üniversite kampüsü olarak kullanılmak üzere Kapadokya Üniversitesi tarafından satın alındı. 15 yıla yakın bir süredir atıl ve boş durumda bulunan fabrika alanı Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere hızlı bir büyüme sürecinde olan Kapadokya Üniversitesi’nin mülkiyetinde fakülte binaları, kütüphaneler ve kampüs alanı olarak değerlendirilecek. Şimdiye kadar kiralama yolu Ürgüp’te kampüs alanı oluşturan üniversitenin artık Ürgüp yerleşkesinin bu alanda şekillenmesi bekleniyor. Yıllardır kaderine terk edilen tesisin eğitimöğretim ve bilim yuvası üniversite yerleşkesine dönüşmesi Ürgüp’te büyük sevinç oluşturdu. Kapadokya Üniversitesi tarafından satın alınan eski şarap fabrikası bugün Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Hasan Karasar tarafından Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk gezdirilerek üniversitenin kullanım şekli anlatıldı. Burada konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Hasan Karasar, “Kapadokya Üniversitesi’nin Ürgüp ilçesindeki kampüsü artık burası olacak. Eski bir fabrika binası bundan sonra sağlık bilimleri ve Diş Hakimliği Fakültesi başta olmak üzere pek çok yeni fakültemizin yer alacağı bir mekan. Ürgüp ilçesinin tam merkezinde ve uzun yıllardır boş ve atıl bir durumda olan bu mekan bundan sonra bir üniversite, eğitim öğretim yuvası, bilim yuvası olarak hizmet edecek. Biz 15 yıllık bir geçmişi olan güçlü bir üniversiteyiz. Mesleki ve teknik eğitimde Türkiye’nin lider üniversitesiyiz. Aynı şekilde 2017 yılında üniversite olduktan sonra açtığımız bölümler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla çok hızlı bir şekilde Türkiye’deki 200’ün üzerinde olan üniversiteler arasında üst sıralara tırmanmayı başardık. Vakıf üniversiteleri arasında performansımız her geçen gün artıyor. Bu tesisin üniversitemize kazandırılmasında başta Ürgüp Kaymakamımız Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk’e üniversite yönetimi adına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların destekleri ve cesaretlendirmeleri olmasaydı belki de biz bugün burada olmayacaktık” dedi.
Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı da, “Ürgüp ilçemizin tam merkezinde yıllarca fabrika olarak hizmet vermiş ama uzun yıllardan beri de atıl vaziyette duran bizim de burada güzel bir tesis hatta eğitim yuvası olarak hizmet vermesini arzu ettiğimiz yıllardır Kapadokya Meslek Yüksekokulu olarak hizmet vermiş son yıllarda Kapadokya Üniversitesi’nde dönüştürerek öğrenci sayısını artırmış ilçemize Nevşehir’imize değer katmış olan üniversitemizin çalışmaları ve gayretleri sonucunda burası bir eğitim yuvası olacak. Burada bir eğitim yuvasının nitelikli bir üniversitenin olması bizlere mutluluk veriyor. İnşallah yeni gelen öğrencilerimizle birlikte Ürgüp’ümüz hem turizmin başkenti olduğu kadarıyla da eğitimde de bu konuda hızla ilerliyor. Buradaki faaliyetleri ve çalışmalarından ötürü de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı Alev Alatlı hocamıza ve rektörümüze teşekkür ederim” diye konuştu.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, "Ürgüp artık turizmin başkenti olduğu kadarıyla eğitimin de başkenti olacak" dedi. Aktürk, “Yıllarca atıl ve metruk duran şehrimizin merkezinde ve 30 dönüme yakın eski tekel fabrikası, şarap fabrikası olarak adlandırdığımız yeri nitelikli fakültelerle birlikte daha da gelişeceğine inandığımız Kapadokya Üniversitesine tahsis edilmesiyle şuan karşınızdayız. Ürgüp yıllarca doğal, kültür ve turizm zenginlikleriyle her zaman bölgede öncü bir kent olmuş idi. Bu vesileyle yıllarca tütmeyen bir bacası olan fabrikadan artık bacasız bir fabrikaya dönüşecek. Ülkeye, insanlığı nitelikli fakülte olarak hem insan hem beyin yetiştirecek bir alana kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle başta mütevelli heyet başkanı Alev Alatlı’ya, rektörümüze ve üniversitenin tüm personellerine teşekkür ediyorum. Bu bina Ürgüp’e Ürgüplü'ye hayırlı uğurlu olsun. Ürgüp artık eğitimin merkezi bir kent olacak” ifadelerini kullandı.

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