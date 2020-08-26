En acı bekleyiş: Barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten biri kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan Bayram Hacılı Barajı’na Kayseri’den piknik yapmak üzere gelen Avut ailesi adeta kabusu yaşadı. Baraja serinlemek üzere giren 38 yaşındaki Mustafa Avut ve 25 yaşındaki Adem Avut bir süre sonra gözden kayboldu. Avut ailesi iki kardeşin gözden kaybolması sonrası durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 38 yaşındaki Mustafa Avut kurtarılarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ise gün boyunca barajda kaybolan 25 yaşındaki Adem Avut’u arama çalışmalarını sürdürürken ailesi ise acılı bekleyişini sürdürdü. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunması için yoğun çaba sarf edilirken baraja kayıp Adem Avut’u bulmak üzere balık adamlar geldi. Balık adamlar tarafından Bayram Hacılı barajında aranan Adem Avut’a henüz rastlanılmazken ailenin olayın nasıl meydana geldiğini ekiplere ağlayarak anlatması yürekleri burktu.

Kapadokya Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Avut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.