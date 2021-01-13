Nevşehir’de yakalama kararı ile aranan 6 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İskenderun İlamat ve İnfaz bürosunca aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.K, Nevşehir İlamat ve İnfaz bürosunca aranan hakkında 1 yıl 10 gün hapis cezası bulunan N.D., Nevşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesince yaralama suçundan aranan F.Ö., Afyonkarahisar 5.Asliye Ceza Mahkemesince aranan R.B. ve Nevşehir İlamaz ve İnfaz bürosunca aranan hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan M.C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., N.D. ve M.C.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.