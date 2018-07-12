New York City FC - Montreal Impact maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New York City FC, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Montreal Impact takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. 34 puanlı New York City FC 4. sırada bulunuyor, Montreal Impact 24 puana sahip ve 14. sırada. New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Montreal Impact, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 560 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.60, Montreal Impact sahadan galip ayrılırsa 4.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

New York City FC son haftadaki Columbus Crew müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Montreal Impact ise New England Revolution maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan New York City FC, 22 gol attı ve 4 gol yedi.

Montreal Impact ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Montreal Impact, 8 gol atarken 21 gol yedi.