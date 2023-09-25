Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Neymar, Jesus'un gönderilmesini istedi - Futbol Haberleri

        Neymar, Jesus'un gönderilmesini istedi

        Sezon başında dev bir ücretle PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar, yeni hocası Jorge Jesus ile tartıştı. Yönetim ile iletişime geçen Neymar, Portekizli çalıştırıcının kovulmasını talep etti. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Hilal forması giyen Neymar'dan flaş bir talep geldi. İspanya basınında Diario Sport'un haberine göre; sezon başında dev bir ücretle PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar, yeni hocası Jorge Jesus ile tartıştı.

        2

        Asya Şampiyonlar Ligi'nde Namangan karşısında sarı kart gören ve daha sonrasında Jesus'un uyarılarına rağmen, tavırları nedenilye maçtan atılmasına neden olacak tepkiler gösteren Neymar ile tartışma yaşadı.

        3

        Maç sonrasında Neymar'ı performansı üzerinden sert bir şekilde eleştiren Jorge Jesus'a Brezilyalı oyuncudan tepki gecikmedi. Yönetim ile iletişime geçen Neymar, Portekizli çalıştırıcının kovulmasını talep etti...

        4

        'Sport Italia' kanalına ve diğer Arap medyasına göre, Suudi kulübün yöneticileri bu Salı günü Jorge Jesús'un menajeri ile bir araya geldi ve takımın performansı iyileşmezse antrenörün sözleşmesini feshetme olasılığı konusunda uyardı.

        5

        Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde 17 puan ile, Al-Ittihad'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor