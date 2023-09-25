Neymar, Jesus'un gönderilmesini istedi

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'Sport Italia' kanalına ve diğer Arap medyasına göre, Suudi kulübün yöneticileri bu Salı günü Jorge Jesús'un menajeri ile bir araya geldi ve takımın performansı iyileşmezse antrenörün sözleşmesini feshetme olasılığı konusunda uyardı.