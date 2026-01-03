Nicolas Maduro'ya yöneltilen suçlamalar

ABD federal savcılığı tarafından hazırlanan ve genişletilen iddianamelerde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve rejiminin üst düzey isimleri hakkında son derece ağır suçlamalar yer aldı.

Belgelerde, Maduro’nun yanı sıra Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores ve Maduro’nun oğlu Nicolás Maduro Guerra’nın, yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir Venezuela’yı küresel bir uyuşturucu ve narko-terör merkezine dönüştürdüğü öne sürüldü.

İddianameye göre rejim, FARC, ELN, Sinaloa Karteli, Zetas ve Tren de Aragua gibi örgütlerle iş birliği içinde, yüzlerce ton kokainin Karayipler, Orta Amerika ve Meksika üzerinden ABD’ye sevk edilmesini sağladı; bu süreçte devlet kurumları, diplomatik kanallar, askerî üsler ve havaalanları sistematik biçimde kullanıldı.

Savcılık dosyalarında, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra makineli silahlar ve tahrip gücü yüksek silahların kullanımı, terör örgütlerine mali destek sağlanması, silahlı koruma ve şiddet yoluyla suç ağlarının güvence altına alınması gibi suçlamalar da yer aldı. İddianamede, söz konusu faaliyetlerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle sınırlı kalmadığı; aynı zamanda terörizmin finansmanı, yasa dışı silahlanma ve devlet destekli suç ekonomisinin inşa edilmesi anlamına geldiği vurgulandı. ABD makamları, bu kapsamda sanıkların mal varlıklarının müsaderesini talep ederken, dosyanın Venezuela’daki siyasi krizi aşarak uluslararası güvenlik ve terör tehdidi boyutuna ulaştığına dikkat çekti.

SAVCILIK İDDİALARI… 1. Yirmi beş yılı aşkın bir süredir, Venezuela liderleri kamu güvenine dayalı görevlerini kötüye kullanmış ve bir zamanlar meşru olan kurumları yozlaştırarak ABD’ye tonlarca kokain ithal edilmesini sağlamıştır. 2. Sanık NICOLAS MADURO MOROS, bu yolsuzluğun ön saflarında yer almakta ve suç ortaklarıyla birlikte, hukuka aykırı biçimde elde ettiği yetkiyi ve çürüttüğü kurumları kullanarak binlerce ton kokaini ABD’ye taşımak üzere hareket etmektedir. Venezuela hükümetindeki ilk günlerinden itibaren MADURO MOROS, üstlendiği her kamu görevini lekelemiştir. Venezuela Ulusal Meclisi üyesi olduğu dönemde, Venezuelalı kolluk güçlerinin koruması altında kokain sevkiyatlarını yürütmüştür. Venezuela Dışişleri Bakanı olarak, uyuşturucu kaçakçılarına Venezuela diplomatik pasaportları sağlamış ve Meksika’dan Venezuela’ya uyuşturucu gelirlerini geri getirmek için kara para aklayıcıları tarafından kullanılan uçaklara diplomatik örtü temin etmiştir. Venezuela’nın Devlet Başkanı ve artık fiilî yöneticisi olarak, kokain kaynaklı yolsuzluğun; kendi menfaati, iktidar rejiminin üyelerinin menfaati ve aile fertlerinin menfaati için gelişip yayılmasına izin vermektedir.

3. Sanık NICOLAS MADURO MOROS, onlarca yıldır uyuşturucu kaçakçılığı dâhil yasadışı faaliyetleri korumak ve teşvik etmek amacıyla devlet gücünü kullanan, yozlaşmış ve gayrimeşru bir hükümetin tepesinde oturmaktadır. Bu uyuşturucu kaçakçılığı, Venezuela'nın siyasi ve askerî elitini zenginleştirip yerleşik hale getirmiştir; bunlara, sanık Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı DIOSDADO CABELLO RONDON ile sanık eski İçişleri ve Adalet Bakanı RAMON RODRIGUEZ CHACIN dahildir. Bu devasa ölçekteki uyuşturucu kaçakçılığı, ayrıca MADURO MOROS'un ailesinin elinde güç ve servetin yoğunlaşmasına yol açmıştır; bunlara, sanık Venezuela'nın sözde First Lady'si CILIA ADELA FLORES DE MADURO ve sanık, Venezuela Ulusal Meclisi üyesi olan MADURO MOROS'un oğlu NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA, namıdiğer "Nicolasito", namıdiğer "The Prince (Prens)" dahildir. Narkotik temelli bu yolsuzluk döngüsü, Venezuelalı yetkililerin ve ailelerinin ceplerini doldururken, aynı zamanda Venezuela topraklarında cezasızlıkla faaliyet gösteren ve ABD'ye tonlarca kokainin üretilmesine, korunmasına ve taşınmasına yardım eden şiddet yanlısı narko-teröristleri de beslemektedir.

4. Yaklaşık 1999'dan bu yana çeşitli zamanlarda, sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON ve RAMON RODRIGUEZ CHACIN dâhil Venezuelalı yetkililer; Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – "FARC"), Ulusal Kurtuluş Ordusu (Ejercito de Liberación Nacional – "ELN"), Sinaloa Karteli, Zetas ve Tren de Aragua ("TdA") gibi narko-teröristlerle ortaklık kurmuştur; bunlara ayrıca TdA'nın lideri sanık HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, namıdiğer "Niño Guerrero" dahildir. Özetle, MADURO MOROS ve suç ortakları, on yıllardır dünyanın en şiddetli ve en üretken uyuşturucu kaçakçıları ve narko-teröristlerinden bazılarıyla ortaklık kurmuş; bölge genelindeki yozlaşmış yetkililere dayanarak ABD'ye tonlarca kokain dağıtmıştır. SANIKLAR 5. Sanık NICOLAS MADURO MOROS, Venezuela vatandaşıdır; daha önce Venezuela Devlet Başkanıydı ve son seçimlerdeki kayıplara rağmen iktidarda kalmayı sürdürerek ülkenin fiilî ancak gayrimeşru yöneticisi haline gelmiştir. MADURO MOROS, ayrıca yaklaşık 2000–2006 döneminde Venezuela Ulusal Meclisi'nde bir sandalye sahibi olmuş; yaklaşık 2006–2013 döneminde Venezuela Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış; yaklaşık 2013'te Venezuela Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. MADURO MOROS, eski Devlet Başkanı Hugo Chávez'in yaklaşık 2013'te ölmesinin ardından Venezuela başkanlığına geçmiştir ve kendi başkanlığı sırasında uyuşturucu satıcıları ve narko-terörist gruplarla birlikte kokain kaçakçılığına katılmayı sürdürmüştür. Yaklaşık 2018'de, MADURO MOROS, Venezuela'da tartışmalı ve uluslararası düzeyde kınanan bir başkanlık seçiminde zafer ilan etmiştir. Yaklaşık 2019'da, Venezuela Ulusal Meclisi anayasanın ilgili hükümlerini uygulayarak MADURO MOROS'un gücü gasp ettiğini ve Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı olmadığını ilan etmiştir. Buna rağmen MADURO MOROS, Venezuela başkanlığının yetkilerini kullanmayı sürdürmüş; bunun sonucunda ABD dâhil 50'den fazla ülke MADURO MOROS'u Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanımayı reddetmiştir. Yaklaşık 2024'te Venezuela'da yeniden başkanlık seçimi yapılmış ve bu seçim de uluslararası toplum tarafından geniş biçimde eleştirilmiş; buna rağmen MADURO MOROS yaygın kınamalara karşın kendisini kazanan ilan etmiştir.

6. Sanık DIOSDADO CABELLO RONDON, Venezuela vatandaşıdır; İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı, Venezuela silahlı kuvvetleri mensubu ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (United Socialist Party of Venezuela) Başkan Yardımcısıdır. CABELLO RONDON, Venezuela'daki en güçlü yetkililerden biri olarak geniş biçimde kabul edilmektedir. CABELLO RONDON daha önce yaklaşık 2001'de Chávez'in Özel Kalem Müdürü, yaklaşık 2002'de Venezuela Başkan Yardımcısı, yaklaşık 2004–2008 arasında Venezuela'nın Miranda Eyaleti Valisi, yaklaşık 2012–2016 arasında Venezuela Ulusal Meclis Başkanı olarak görev yapmıştır. Yaklaşık 2017–2020 arasında, gayrimeşru biçimde oluşturulan Ulusal Kurucu Meclisin (National Constituent Assembly) üyesi ve sonrasında başkanı olarak görev yapmıştır; bu meclis, Venezuela Ulusal Meclisi'nin anayasal yetkilerini çekip almış ve MADURO MOROS rejimini daha da pekiştirmiştir. Kurucu Meclis'in yaklaşık 2020'de feshedilmesinin ardından CABELLO RONDON, yaklaşık 2021–2024 arasında Venezuela Ulusal Meclisi üyesi olmuştur. 7. Sanık RAMON RODRIGUEZ CHACIN, Venezuela'lı bir siyasetçi ve silahlı kuvvetlerin eski bir mensubudur; yaklaşık 2002–2008 arasında İçişleri ve Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır. Yaklaşık 2012–2017 arasında Venezuela'nın Guárico Eyaleti Valisi olmuştur.

8. Sanık CILIA ADELA FLORES DE MADURO, yaklaşık 2013’te sanık NICOLAS MADURO MOROS ile evlenmiş olup Venezuela’nın fiilî First Lady’sidir. FLORES DE MADURO uzun soluklu bir siyasi kariyere sahiptir. FLORES DE MADURO, yaklaşık 2006–2011 arasında (MADURO MOROS’un bu görevden ayrılıp Dışişleri Bakanı olmasıyla başlayan dönemde) Ulusal Meclis Başkanı olarak görev yapmış; yaklaşık 2012–2013 arasında Venezuela’nın Başsavcısı olarak görev yapmış; yaklaşık 2017’den itibaren Ulusal Kurucu Meclis üyesi olmuştur. 9. Sanık NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA, namıdiğer “Nicolasito”, namıdiğer “The Prince”, sanık NICOLAS MADURO MOROS’un oğludur ve yozlaşmış bir Venezuelalı siyasetçidir. MADURO GUERRA, babası yaklaşık 2013’te Venezuela Devlet Başkanı olduktan sonra siyasete girmiştir. Bu sırada MADURO MOROS, MADURO GUERRA için oluşturulmuş bir görev olan “Başkanlığın Özel Müfettişler Birliği Başkanı” pozisyonuna onu atamıştır. Yaklaşık 2017’de MADURO GUERRA Ulusal Kurucu Meclis’e girmiş; yaklaşık Ocak 2021’de Venezuela Ulusal Meclisi’ne girmiş ve halen görevini sürdürmektedir. REKLAM 10. Sanık HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, namıdiğer “Niño Guerrero”, on yılı aşkın süredir TdA’nın lideri ya da eş-lideri olarak görev yapmıştır; bu süre boyunca TdA üyeleri ve bağlantılı kişiler, Venezuela’da, ABD’de ve başka yerlerde gasp, kaçırma, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, fuhuş, seks ticareti, soygun, banka soygunları ve kara para aklama dâhil çok çeşitli suçlara karışmıştır.

8. Sanık CILIA ADELA FLORES DE MADURO, yaklaşık 2013'te sanık NICOLAS MADURO MOROS ile evlenmiş olup Venezuela'nın fiilî First Lady'sidir. FLORES DE MADURO uzun soluklu bir siyasi kariyere sahiptir. FLORES DE MADURO, yaklaşık 2006–2011 arasında (MADURO MOROS'un bu görevden ayrılıp Dışişleri Bakanı olmasıyla başlayan dönemde) Ulusal Meclis Başkanı olarak görev yapmış; yaklaşık 2012–2013 arasında Venezuela'nın Başsavcısı olarak görev yapmış; yaklaşık 2017'den itibaren Ulusal Kurucu Meclis üyesi olmuştur. 9. Sanık NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA, namıdiğer "Nicolasito", namıdiğer "The Prince", sanık NICOLAS MADURO MOROS'un oğludur ve yozlaşmış bir Venezuelalı siyasetçidir. MADURO GUERRA, babası yaklaşık 2013'te Venezuela Devlet Başkanı olduktan sonra siyasete girmiştir. Bu sırada MADURO MOROS, MADURO GUERRA için oluşturulmuş bir görev olan "Başkanlığın Özel Müfettişler Birliği Başkanı" pozisyonuna onu atamıştır. Yaklaşık 2017'de MADURO GUERRA Ulusal Kurucu Meclis'e girmiş; yaklaşık Ocak 2021'de Venezuela Ulusal Meclisi'ne girmiş ve halen görevini sürdürmektedir. 10. Sanık HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, namıdiğer "Niño Guerrero", on yılı aşkın süredir TdA'nın lideri ya da eş-lideri olarak görev yapmıştır; bu süre boyunca TdA üyeleri ve bağlantılı kişiler, Venezuela'da, ABD'de ve başka yerlerde gasp, kaçırma, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, fuhuş, seks ticareti, soygun, banka soygunları ve kara para aklama dâhil çok çeşitli suçlara karışmıştır.

SANIKLARLA ORTAK ÇALIŞAN NARKO-TERÖR ÖRGÜTLERİ 11. FARC, 1964'te kuruluşundan bu yana dünyanın en büyük kokain üreticilerinden biri haline gelmiştir. FARC, kokain kaçakçılığı yoluyla önemli gelir elde etmiş; bu geliri örneğin büyük ölçekli silah alımları ve terör saldırıları dâhil faaliyetlerini finanse etmek için kullanmıştır. FARC ayrıca Kolombiya dâhil yabancı yargı bölgelerinde ABD vatandaşları ve

REKLAM 14. Zetas (daha sonra Cartel del Noreste – “CDN” olarak anılmıştır), kuzeydoğu Meksika merkezli, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, şantaj/gasp, insan kaçakçılığı ve diğer yasadışı faaliyetlere karışan şiddet yanlısı ve üretken bir ulusötesi uyuşturucu örgütüdür. Zetas, Meksika’daki devlet görevlilerine yönelik saldırılar da dâhil olmak üzere şiddet kullanarak suç kontrolü uygular. Yaklaşık 2000–2010 arasında Zetas, çoğunlukla kuzey Meksika merkezli bir uyuşturucu kaçakçıları grubu olan Gulf Karteli ile ittifak kurmuş; bu ittifakta Zetas, Meksika genelindeki kaçakçılık güzergâhları üzerinde kontrol sağlamak için Gulf Karteli’nin silahlı/militer kanadı olarak görev yapmıştır. Zetas, Meksika özel kuvvetlerinden elemanlar ile hiç asker/polis olmamış kaçakçıları örgüte katmıştır. Yaklaşık 2010 yazında, örgütler arasında yoğun şiddet dönemi sonrası ittifak bozulmuş ve Zetas bağımsız bir örgüt olarak ABD’ye ton düzeyinde kokain ithal etmiştir. Bu faaliyetlerle uyumlu şekilde, yaklaşık Şubat 2025’te Dışişleri Bakanlığı, daha önce Zetas olarak bilinen CDN’yi INA 219 uyarınca FTO olarak tanımlamıştır. CDN (işbu iddianamede “Zetas” olarak anılmaktadır), işbu İkinci Ek İddianamenin sunulduğu tarih itibarıyla halen bu şekilde tanımlanmaktadır.

15. TdA, Venezuela’da bir cezaevi çetesi olarak doğmuş şiddet yanlısı ulusötesi bir suç örgütüdür. TdA, Batı Yarımküre genelinde suç ağını genişletmiş ve New York dâhil ABD’de de varlık göstermiştir. TdA’nın suç faaliyetleri insan kaçakçılığı ve diğer yasadışı eylemleri içerir. TdA; uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, ticari amaçlı cinsel sömürü/sex trafficking, adam kaçırma, soygun, hırsızlık, dolandırıcılık ve şantaj/gasp gibi çok çeşitli suçlarla ek gelir kaynakları geliştirmiştir. TdA üyeleri ayrıca örgütün suç faaliyetlerini dayatmak ve ilerletmek için cinayet, saldırı ve diğer şiddet eylemlerini işler. TdA, Batı Yarımküre’de faaliyet gösteren diğer suç gruplarıyla bağlar kurmuş ve zaman zaman yerel ve ad hoc temelde iş birliğine açıktır. Bu faaliyetlerle uyumlu şekilde, yaklaşık Şubat 2025’te Dışişleri Bakanlığı TdA’yı INA 219 uyarınca FTO olarak tanımlamıştır. TdA, işbu İkinci Ek İddianamenin sunulduğu tarih itibarıyla halen bu şekilde tanımlanmaktadır.

REKLAM SANIKLARIN YOZLAŞMIŞ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE NARKO-TERÖR GRUPLARIYLA BAĞLARI 16. Sanık NICOLAS MADURO MOROS, (tıpkı eski Devlet Başkanı Chavez gibi) güçlü Venezuelalı elitlerin uyuşturucu kaçakçılığı ve ortak kaçakçılarını koruma yoluyla zenginleştiği bir yolsuzluk kültürüne katılır, onu sürdürür ve korur. Bu yasadışı faaliyetin kârları; rütbesiz sivil, askerî ve istihbarat görevlilerine akar; bu kişiler, tepedekilerce yürütülen bir patronaj sisteminde faaliyet gösterir. Bu yapı, yüksek rütbeli Venezuelalı askerî yetkililerin üniformalarındaki güneş amblemine atıfla Cartel de Los Soles (Güneşler Karteli / Cartel of the Suns) olarak anılır. 17. Venezuela, uyuşturucu kaçakçıları için coğrafi açıdan değerli bir konumdadır: kuzeyde çeşitli büyük limanlar üzerinden Karayip Denizi’ne erişim; batıda ise koka bitkisinin yetiştirildiği ve dünyanın kokain arzının büyük kısmının orman laboratuvarlarında üretildiği Kolombiya’nın dağlık bölgelerine erişim sağlar. Yaklaşık 1999’dan itibaren Venezuela, koruma için ödeme yapmaya ve ABD’nin anti-narkotik yardımlarıyla güçlenen Kolombiya kolluk kuvvetleri ve silahlı güçlerinin erişimi dışında faaliyet yürüten yozlaşmış Venezuelalı sivil ve askerî yetkilileri desteklemeye razı kaçakçılar için bir güvenli liman haline gelmiştir.

18. Bu ortamda kokain kaçakçılığı gelişip yayılmıştır. Venezuelalı yetkililer ve aile fertleri—sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO ve NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (“Nicolasito”, “The Prince”) dâhil—narkotik kaçakçıları ve narko-terörist gruplarla ortaklık kurmuş; işlenmiş kokaini Venezuela’dan ABD’ye, Honduras, Guatemala ve Meksika gibi Karayipler ve Orta Amerika’daki aktarma noktaları üzerinden sevk etmiştir. Yaklaşık 2020’ye gelindiğinde ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl 200–250 ton kokainin Venezuela üzerinden kaçırıldığını tahmin etmiştir. Deniz sevkiyatları Venezuela kıyılarından “go-fast” sürat tekneleri, balıkçı tekneleri ve konteyner gemileriyle kuzeye gönderilmiştir. Hava sevkiyatları çoğu kez gizli pistlerden (genellikle toprak veya çim), ayrıca yozlaşmış hükümet ve askerî yetkililerin kontrolündeki ticari havalimanlarından yapılmıştır. REKLAM 19. Bu uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla sanık NICOLAS MADURO MOROS ve rejiminin yozlaşmış üyeleri, bölge genelinde uyuşturucu kaynaklı yolsuzluğu güçlendirmiştir. Honduras, Guatemala ve Meksika’daki aktarma noktaları da benzer biçimde, bu ülkelerdeki kaçakçıların kârlarının bir bölümünü kendilerini koruyan politikacılara ödediği bir yolsuzluk kültürüne dayanmıştır. Bu politikacılar da uyuşturucu kaynaklı bu ödemeleri siyasi güçlerini korumak ve artırmak için kullanmıştır. Aynı şekilde “Karayip rotası” üzerindeki politikacılar da, Venezuela’dan kuzeye, ABD’ye doğru kokain taşınırken, yakalanmama karşılığı koruma bedeli almak ve belirli kaçakçıların cezasızlıkla faaliyet göstermesine izin vermek suretiyle yozlaşmıştır. Böylece her aşamada—Kolombiya’daki üreticilere, Venezuela’daki taşıyıcı ve dağıtıcılara, kuzeydeki aktarma noktalarındaki alıcı ve yeniden dağıtıcılara dayanarak—kaçakçılar hem kendilerini hem de onları koruyan ve yardım eden yozlaşmış hamilerini zenginleştirmiştir.

20. Benzer şekilde sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN ve rejimin diğer yozlaşmış üyeleri, örgütlerini kokain kârlarıyla besleyen şiddet yanlısı narko-terörist grupların güçlenmesini ve büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu narko-terör örgütleri yalnızca doğrudan üst düzey Venezuelalı yetkililerle çalışmakla ve onlara kâr aktarmakla kalmamış; ayrıca ABD’ye giden güzergâhtaki her aktarma noktasında kokainin değerinin artmasından da faydalanmıştır; zira talebin ve dolayısıyla fiyatın en yüksek olduğu yer ABD’dir. Bu örgütler arasında; Kolombiya’nın dağlık bölgelerinde kokain üretimini kontrol eden FARC ve ELN; Orta Amerika rotalarını ve Meksika’dan ABD’ye geçiş yöntemlerini kontrol eden Sinaloa Karteli ve Zetas; Venezuela içindeki ve Venezuela kıyılarındaki nakliyeye yardımcı olabilen bir suç ağını kontrol eden TdA bulunmaktadır. REKLAM SANIKLARIN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE NARKO-TERÖRİZM KOMPLOLARINI İLERLETMEYE YÖNELİK AÇIK EYLEMLER 21. Sanıklar, birlikte ve diğer kişilerle beraber, işbu İkinci Ek İddianamede isnat edilen zaman dilimi boyunca aralıksız bir kokain kaçakçılığı kampanyası yürütmüş; bunun sonucunda binlerce ton kokain ABD’ye dağıtılmıştır. Bu süreç boyunca sanık NICOLAS MADURO MOROS, aile üyeleri ve diğer yozlaşmış yetkililerle birlikte; Venezuela üzerinden kokain taşınması için kolluk kuvveti örtüsü ve lojistik destek sağlamış; uyuşturucu ortaklarının kokaini ABD’ye doğru kuzeye taşıyacağını bilerek hareket etmiştir. Bu fiiller, isnat edilen dönem boyunca düzenli ve tekrarlı şekilde gerçekleşmiş olup, aşağıda sanıkların (narko-terörist gruplarla ortaklık dâhil) uyuşturucu kaçakçılığını ilerletmek amacıyla gerçekleştirdiği belirli eylemlere örnekler verilmiştir:

a. Yaklaşık 2006–2008 arasında, Venezuela Dışişleri Bakanı olarak görev yaparken MADURO MOROS, uyuşturucu kaçakçısı olduğunu bildiği kişilere Venezuela diplomatik pasaportlarını satmış; böylece Meksika’dan Venezuela’ya uyuşturucu gelirlerini diplomatik örtü altında taşımak isteyen kaçakçılara yardımcı olmuştur. Kaçakçılar Meksika’dan Venezuela’ya uyuşturucu gelirlerini geri taşımak istediklerinde, MADURO MOROS, uçuşların kolluk kuvvetleri veya ordu tarafından incelenmemesi için özel uçakların diplomatik örtü altında hareketini sağlamıştır. Bu durumlarda MADURO MOROS, Meksika’daki Venezuela Büyükelçiliği’ni arayarak özel uçakla bir diplomatik misyonun geleceğini bildirmiştir. Ardından, kaçakçılar Venezuela’nın Meksika Büyükelçisi ile MADURO MOROS’un diplomatik misyonu kisvesi altında görüşürken, uçak uyuşturucu gelirleriyle yüklenmiştir. Uçak daha sonra diplomatik örtü altında Venezuela’ya dönmüştür. REKLAM b. Yaklaşık 2007’de sanık CILIA ADELA FLORES DE MADURO, büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçısı ile Venezuela Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Ofisi Direktörü Nestor Reverol Torres arasında bir görüşme ayarlamak için yüz binlerce dolar rüşvet kabul ettiği bir toplantıya katılmıştır. Uyuşturucu kaçakçısı daha sonra Reverol Torres’e aylık rüşvet ödemeyi ve kokain taşıyan her bir uçuşun güvenle geçmesi için uçuş başına yaklaşık 100.000 dolar ödemeyi ayarlamıştır; bu paranın bir kısmı daha sonra FLORES DE MADURO’ya ödenmiştir. Yaklaşık 2015’te Reverol Torres, New York Doğu Bölgesi’nde narkotik suçlamalarıyla itham edilmiş ve firaridir.

c. Yaklaşık 2003–2011 arasında, sanık DIOSDADO CABELLO RONDON Venezuela’da çeşitli resmî görevler işgal ederken, Zetas, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarından oluşan bir grupla birlikte; Venezuela limanlarından Meksika limanlarına ve nihayetinde ABD’ye, her biri 5–6 ton kokain taşıyan (bazen 20 tona kadar çıkan) konteynerleri konteyner gemileriyle sevk etmiştir. Bu grubun gönderdiği on binlerce kilogram kokain, Venezuela’da “generaller” olarak anılan Venezuelalı askerî yetkililer tarafından korunmuştur. d. Yaklaşık 2004–2015 arasında MADURO MOROS ve FLORES DE MADURO birlikte çalışarak, önemli bir kısmı Venezuelalı kolluk kuvvetlerince daha önce ele geçirilmiş olan kokaini, silahlı askerî eskortların yardımıyla kaçırmıştır. Bu süre boyunca MADURO MOROS ve FLORES DE MADURO, uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarını kolaylaştırmak ve korumak için “colectivos” olarak bilinen devlet destekli çetelerden oluşan kendi gruplarını sürdürmüştür. MADURO MOROS ve FLORES DE MADURO, kendilerine uyuşturucu borcu olan ya da operasyonlarını zayıflatan kişilere karşı adam kaçırma, darp ve cinayetler emretmiş; buna Caracas’ta yerel bir uyuşturucu patronunun öldürülmesi talimatı da dahildir.

REKLAM e. Yaklaşık 2006’da Venezuelalı yetkililer, Venezuela’dan Meksika’ya bir DC-9 uçağıyla 5,5 tondan fazla kokain sevk etmiştir. CABELLO RONDON; o dönemde Venezuela askerî istihbarat teşkilatının direktörü olan Hugo Armando Carvajal Barrios (“El Pollo”)—ki bu kişi Haziran 2025’te işbu davadaki Birinci Ek İddianamede yer alan narko-terörizm, narkotik ve silah suçlarını bu yargı çevresinde, S1 11 Cr. 205 (AKH) dosyasında kabul ederek suçunu ikrar etmiştir—ve Venezuela Ulusal Muhafızları Kaptanı Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez, sevkiyatı koordine etmek üzere rejimin diğer üyeleriyle birlikte çalışmıştır. 5,5 tondan fazla kokain, yaklaşık beş minibüsle Venezuela Devlet Başkanına ayrılmış hangara, Venezuela’daki Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı Maiquetía’ya (“Maiquetía Havalimanı”) taşınmıştır. Maiquetía’da Venezuela Ulusal Muhafızları kokaini uçağa yüklemiş; uçak, Villarroel Ramirez’in rüşvet karşılığı onayladığı bir uçuş planıyla kalkmıştır. Rüşvet ödenmesine rağmen, uçak Meksika’nın Campeche eyaletindeki Ciudad del Carmen Havalimanına indiğinde Meksikalı yetkililer 5,5 tondan fazla kokaini ele geçirmiştir. Ele geçirmeden kısa süre sonra Villarroel Ramirez, birlikte çalıştığı Venezuelalı kaçakçılara, Maiquetía’daki yardımcıların tutuklanmaması için CABELLO RONDON’a rüşvet ödemeleri gerektiğini söylemiştir. Villarroel Ramirez daha sonra CABELLO RONDON ile bir görüşme ayarlamış; görüşmenin ardından kaçakçılar, CABELLO RONDON’a aile ferdi üzerinden yaklaşık 2.500.000 dolar ödemiştir. Yaklaşık 2013’te Villarroel Ramirez, New York Doğu Bölgesi’nde narkotik suçlamalarıyla itham edilmiş ve firaridir.

f. Yaklaşık 2006–2008 arasında sanık HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES (“Niño Guerrero”), Venezuela’nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Walid Makled ile çalışmıştır. Venezuela rejiminin üyeleri, Makled’in kokain sevkiyatlarını korumaya yardımcı olmuş; sevkiyatlar Venezuela’nın San Fernando de Apure bölgesinden Valencia’ya taşınmış ve ardından Valencia uluslararası havalimanından Meksika’ya ve Orta Amerika’daki diğer yerlere uçakla gönderilerek nihai olarak ABD’ye dağıtılmıştır. Yaklaşık 2008–2009 arasında GUERRERO FLORES, başka bir büyük Venezuelalı kaçakçıya da Venezuela içindeki kokain sevkiyatları için koruma sağlamış; buna AK-47, MP5 ve AR-15 dâhil otomatik silahlar taşıyan silahlı adamlar ve el bombaları da dahildir. Bazı zamanlarda GUERRERO FLORES, büyük kokain yüklerine bizzat eşlik etmiş; silahlı ekiplerce korunan yükler, havalimanlarına veya kuzeye taşınacak pistlere götürülmüştür. GUERRERO FLORES, taşınan/teslim alınan kokainin kilogramı başına ücret almış; bazen ödeme yerine bu devasa sevkiyatların belirli bir kısmında pay almıştır. Çalıştığı kaçakçılar, sevkiyat başına binlerce kilogramı ayda birçok kez taşımış; bunun sonucunda ABD’ye yüzlerce ton kokain dağıtılmıştır. Yaklaşık 2009’da Makled, bu yargı çevresinde narkotik suçlamalarıyla itham edilmiş ve firaridir.

REKLAM g. Yaklaşık 2008’de sanık RAMON RODRIGUEZ CHACIN, Venezuela’nın Barinas eyaletinde geniş bir araziye sahipti; bu arazide yaklaşık 200 silahlı FARC mensubunun otomatik tüfeklerle bulunduğu büyük bir FARC kampı ve eğitim okulu yer alıyordu. Bu dönemde RODRIGUEZ CHACIN, büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçısını tutuklanma ve iade edilmeden korumak için yozlaşmış nüfuzunu kullanması karşılığında on binlerce dolar rüşvet kabul etmiştir. Yaklaşık 2008–2010 arasında kaçakçıyla yapılan sonraki görüşmelerde RODRIGUEZ CHACIN, Carvajal Barrios dâhil diğer Venezuelalı yetkililerle birlikte tonlarca kokain kaçakçılığını tartışmıştır. h. Yaklaşık 2011’de Sinaloa Karteli’nin o dönemki lideri Joaquin Archivaldo Guzman Loera (“El Chapo”), Kolombiya’da kokain laboratuvarlarını finanse etmiştir. Bu laboratuvarlarda üretilen kokain, FARC’ın koruması altında Venezuela’ya taşınmış ve bir piste götürülürken, MADURO MOROS ve CABELLO RONDON’un yakın müttefiki olan Carvajal Barrios tarafından korunmuştur. i. Yaklaşık Eylül 2013’te, MADURO MOROS Venezuela başkanlığına geçtikten yalnızca aylar sonra, Venezuelalı yetkililer Maiquetía Havalimanı’ndan Paris Charles de Gaulle Havalimanına bir ticari uçuşla yaklaşık 1,3 ton kokain göndermiştir. Fransız yetkililer kokaini ele geçirmiştir. Ele geçirmenin ardından MADURO MOROS, aralarında CABELLO RONDON ve Carvajal Barrios’un da bulunduğu kişilerle bir toplantı yapmıştır. Toplantıda MADURO MOROS, Meksika’daki 2006 ele geçirmesinden sonra Maiquetía’nın uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılmaması gerektiğini; bunun yerine diğer yerleşik uyuşturucu güzergâhları ve noktalarının kullanılması gerektiğini söylemiştir. Kısa süre sonra MADURO MOROS ve diğerleri, kamuoyu ve kolluk dikkatini MADURO MOROS, CABELLO RONDON ve Carvajal Barrios’un sevkiyat ve örtbas içindeki rollerinden uzaklaştırmak amacıyla bazı Venezuelalı askerî yetkililerin tutuklanmasını onaylamıştır.

REKLAM j. Yaklaşık 2014–2015 arasında, Venezuela’nın Margarita Adası’ndaki Venezuela Ulusal Muhafızlarına mensup bir kaptan; aralarında sanık NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (“Nicolasito”, “The Prince”) da bulunan Venezuelalı yetkililerin ziyaretleri için otelleri, ulaşımı, kadınları ve yiyeceği organize etmiştir. MADURO GUERRA, Margarita Adası’nı ayda yaklaşık iki kez ziyaret etmiştir. MADURO GUERRA, Venezuela’nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”)’ya ait bir Falcon 900 uçağıyla gelirdi. Adadan ayrılmadan önce, PDVSA uçağı; bazen silahlı çavuşların yardımıyla, kaptanın uyuşturucu olduğunu anladığı bantla sarılı büyük paketlerle yüklenirdi. MADURO GUERRA, uçağa yükleme yapılırken oradaydı ve bir seferinde uçağın ABD dâhil istediği yere gidebileceğini söylemiştir. k. Yaklaşık Ekim 2015–Kasım 2015 arasında, Efrain Campo Flores ve Franqui Francisco Flores de Freitas—MADURO MOROS ve FLORES DE MADURO’nun iki akrabası—DEA’in gizli kaynaklarıyla yapılan ve kayda alınan görüşmelerde, Maiquetía Havalimanı’ndaki *MADURO MOROS’un “başkanlık hangarı”*ndan çok yüzlerce kilogramlık kokain sevkiyatları göndermeyi kabul etmiştir. Kayda alınan görüşmelerde Campo Flores ve Flores de Freitas; ABD ile “savaş halinde” olduklarını, Cartel de Los Soles’tan bahsettiklerini, “yüksek rütbeli olduğu söylenen” bir “FARC komutanı” bağlantısını tartıştıklarını ve 2015 sonundaki Ulusal Meclis seçimleriyle bağlantılı olarak FLORES DE MADURO için bir kampanyayı desteklemek üzere 20 milyon dolar uyuşturucu geliri toplamayı hedeflediklerini belirtmiştir. Campo Flores, MADURO MOROS’tan “babam” diye söz etmiş ve “istediğimiz şey, onun … Ulusal Meclis’in kontrolünü yeniden alması” demiştir. Yaklaşık Kasım 2016’da Campo Flores ve Flores de Freitas, bu yargı çevresinde kokaini ABD’ye ithal etme komplosundan yargılanarak mahkûm edilmiştir.

REKLAM l. Yaklaşık 2017’de MADURO GUERRA, Venezuela’dan ABD’nin Florida eyaleti Miami’ye yüzlerce kilogram kokain sevk etmeye çalışmıştır. Bu dönemde MADURO GUERRA, uyuşturucu ortaklarıyla; düşük kaliteli kokaini Miami’de satılamadığı için New York’a göndermekten, Miami yakınlarında bir kargo konteynerinden indirilecek 500 kilogramlık bir sevkiyat ayarlamaktan ve New York limanlarına kokain sokmak için hurda metal konteynerleri kullanmaktan söz etmiştir. m. Yaklaşık 2018–2019’da RODRIGUEZ CHACIN, önemli bir FARC lideriyle birlikte Barinas’tan Caracas’a birçok seyahat yaparak MADURO MOROS ile görüşmelere katılmıştır. Bu seyahatler, RODRIGUEZ CHACIN’in FARC ve ELN üyeleriyle hem orman kamplarında hem de Barinas’ta düzenli görüşmelerinden oluşan uzun geçmişin parçasıdır; zira RODRIGUEZ CHACIN, MADURO MOROS tarafından FARC ve ELN’ye koruma ve destek sağlamakla görevlendirilmiştir. RODRIGUEZ CHACIN ayrıca FARC liderlerini Caracas’taki başkanlık sarayı Miraflores’te ve Caracas’taki ana askerî kompleks ve Venezuela Savunma Bakanlığı karargâhı olan Fuerte Tiuna’da MADURO MOROS ile görüşmeye getirmiştir.

n. Yaklaşık Temmuz 2019’da, bazı FARC liderlerinin Kolombiya hükümetiyle imzalanan yakın tarihli barış anlaşmalarına rağmen yeniden silaha döndüklerini kamuya açıklamalarından kısa süre sonra MADURO MOROS ve CABELLO RONDON, video kaydı alınan bir basın toplantısına katılmış; burada MADURO MOROS, FARC ve liderlerinin Venezuela’da hoş karşılandığını ilan etmiştir. REKLAM o. Yaklaşık 2019’da TdA lideri GUERRERO FLORES, Venezuela rejimiyle çalıştığını düşündüğü bir kişiyle uyuşturucu kaçakçılığını konuşmuştur. Birden fazla telefon görüşmesinde GUERRERO FLORES, uyuşturucu yüklerine eskort/koruma hizmeti sunmayı önermiş; kendisinin ve TdA’nın Venezuela’nın Aragua eyaletinin kıyı şeridini kontrol ettiğini açıklamıştır. GUERRERO FLORES, TdA’nın Tocorón Cezaevi’ndeki üs bölgesinden konuşarak, TdA’nın; “beşikler” (“cradles”) diye adlandırdığı, Aragua eyaletinde bir plajda bulunan depolama bölmeleri dâhil, uyuşturucu ticaretinin her yönünün lojistiğini yönetebileceğini söylemiştir. Bunu yaparken GUERRERO FLORES, TdA’nın bir tondan fazla kokaini koruma kapasitesini teyit etmiştir.

p. Yaklaşık 2020’de MADURO GUERRA, Kolombiya’nın Medellín kentinde FARC’ın iki temsilcisiyle bir toplantıya katılmıştır. Toplantıda MADURO GUERRA, önümüzdeki altı yıl boyunca (yaklaşık 2026’ya kadar) büyük miktarlarda kokain ve silahın Kolombiya üzerinden ABD’ye taşınması düzenlemelerini tartışmıştır. MADURO GUERRA, kokain yükleri karşılığında FARC’a silahla ödeme yapmayı da görüşmüştür. q. Yaklaşık 2007’de, Carvajal Barrios’un talimatıyla Venezuela Generali Cliver Alcala Cordones, Venezuela Hükümetinden FARC liderliğine; 20 el bombası ve iki bomba atar dâhil dört sandık silah teslim etmiştir. Haziran 2023 civarında Alcala Cordones, bu yargı çevresinde işbu davada, S3 11 Cr. 205 (AKH) dosyasındaki Üçüncü Ek Bilgilendirme uyarınca, bir FTO olan FARC’a maddi destek sağlama komplosunu kabul ederek suçunu ikrar etmiştir. REKLAM r. Yaklaşık 2022–2024 arasında CABELLO RONDON, Kolombiya–Venezuela sınırı yakınlarında ELN’nin kontrol ettiği gizli pistlere düzenli olarak seyahat etmiş; böylece kokainin Venezuela topraklarındaki güvenli geçişinin sürmesini sağlamıştır. Bu pistlerden kokain; hem Venezuelalı askerî yetkililerce onaylanan uçuşlarla hem de Güney ve Orta Amerika’daki kolluk veya ordular tarafından tespit edilmemek üzere tasarlanmış gizli uçuşlarla Venezuela dışına sevk edilmiştir.

s. Yaklaşık 2024’ün sonunda CABELLO RONDON, kokain kaçakçılığından elde edilen uyuşturucu gelirlerini almış; yaklaşık 2025’te Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçıları, CABELLO RONDON’un bir ortağıyla Venezuela üzerinden kokain kaçakçılığının sürdürülmesine yönelik planları görüşmüştür. KANUNİ (STATÜTER) İDDİALAR BİRİNCİ BÖLÜM (Narko-Terörizm Komplosu) 22. Bu Ek İddianamenin (Superseding Indictment) 1’den 21’e kadar olan paragrafları, burada tamamen yer alıyormuş gibi yeniden ileri sürülmekte ve atıf yoluyla bu metne dâhil edilmektedir. 23. En azından yaklaşık 1999’dan, yaklaşık 2025’e kadar ve bu dönem dâhil olmak üzere, ABD’nin herhangi bir belirli Eyaletinin veya yargı çevresinin yetki alanı dışında başlatılan ve işlenen bir suç kapsamında; sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON ve RAMON RODRIGUEZ CHACIN ile kimlikleri bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler (bunlardan en az birinin, ilk kez New York Güney Bölgesi’nde (Southern District of New York) getirileceği ve tutuklanmış olduğu ve olacağı), kasıtlı ve bilerek bir araya gelmiş, komplo kurmuş, iş birliği yapmış ve birlikte ve birbirleriyle, ABD Kanunları Başlığı 21 (Title 21), Bölüm 960a’yı ihlal etmek üzere anlaşmıştır.

REKLAM 24. Komplonun bir parçası ve amacı, sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON ve RAMON RODRIGUEZ CHACIN ile kimlikleri bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerin; ABD yargı yetkisi içinde işlenmiş olsaydı ABD Kanunları Başlığı 21, Bölüm 841(a) uyarınca cezalandırılabilir olacak eylemlerde bulunmaları ve bulunduklarıdır; yani, tespit edilebilir miktarda kokain içeren karışım ve maddelerden beş kilogram veya daha fazlasını dağıtmak ve dağıtma kastıyla bulundurmak; ve bunu, doğrudan veya dolaylı biçimde, terörizm ve terör faaliyeti (ABD Kanunları Başlığı 8, Bölüm 1182(a)(2)(B)’de tanımlandığı üzere) veya terörizm (ABD Kanunları Başlığı 22, Bölüm 2656f(d)(2)’de tanımlandığı üzere) ile iştigal etmiş ve eden bir kişi ve kuruluşa mali değer taşıyan bir şey sağlamak amacıyla ve bu niyetle yapmalarıdır. Bu kapsamda, işbu Ek İddianameyle ilgili zamanlarda, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 219. maddesi uyarınca ABD Dışişleri Bakanı tarafından Yabancı Terör Örgütleri (FTO) olarak tanımlanmış aşağıdaki örgütler kastedilmektedir: FARC, FARC-EP, Segunda Marquetalia, ELN, TdA, Sinaloa Karteli, CDN (Zetas olarak da bilinir) ve her bir örgütün üyeleri, operatifleri ve bağlantılıları; bu örgütlerin ve kişilerin terör faaliyeti ve terörizme girişmiş ve girişmekte olduğuna dair bilgi sahibi olarak; ABD Kanunları Başlığı 21, Bölüm 960a’yı ihlal etmek suretiyle.

(ABD Kanunları Başlığı 21, Bölüm 960a; ve ABD Kanunları Başlığı 18, Bölüm 3238.) İKİNCİ BÖLÜM (Kokain İthalatı Komplosu) Büyük Jüri ayrıca şu suçlamaları yöneltmektedir: 25. Bu Ek İddianamenin 1’den 21’e kadar olan paragrafları, burada tamamen yer alıyormuş gibi yeniden ileri sürülmekte ve atıf yoluyla bu metne dâhil edilmektedir. 26. En azından yaklaşık 1999’dan, yaklaşık 2025’e kadar ve bu dönem dâhil olmak üzere, ABD’nin herhangi bir belirli Eyaletinin veya yargı çevresinin yetki alanı dışında başlatılan ve işlenen bir suç kapsamında; sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (namıdiğer “Nicolasito”, namıdiğer “The Prince”) ve HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES (namıdiğer “Niño Guerrero”) ile kimlikleri bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler (bunlardan en az birinin ilk kez New York Güney Bölgesi’nde getirileceği ve tutuklanmış olduğu ve olacağı), kasıtlı ve bilerek bir araya gelmiş, komplo kurmuş, iş birliği yapmış ve birlikte ve birbirleriyle, ABD Kanunları Başlığı 21, Bölüm 13, Alt Bölüm II hükümlerini ihlal etmek üzere anlaşmıştır.

REKLAM 27. Komplonun bir parçası ve amacı, sanıklar ve diğerlerinin, ABD dışındaki bir yerden ABD’ye bir kontrollü maddeyi bilerek ve kasten ithal etmeleri ve ettikleridir; bu, ABD Kanunları Başlığı 21, Bölümler 952(a) ve 960(a)(1)’in ihlalidir. 28. Komplonun ayrıca bir parçası ve amacı, sanıklar ve diğerlerinin; bir kontrollü maddeyi üretmeleri, dağıtmaları ve dağıtma kastıyla bulundurmaları ve bu maddenin ABD’ye ve ABD kıyısından 12 mil mesafeye kadar olan sulara hukuka aykırı biçimde ithal edileceğini kastetmeleri, bilmeleri ve buna inanmak için makul sebeplere sahip olmalarıdır; bu, ABD Kanunları Başlığı 21, Bölümler 959(a) ve 960(a)(3)’ün ihlalidir. 29. Komplonun ayrıca bir parçası ve amacı, sanıklar ve diğerlerinin; ABD’de kayıtlı bir uçağın üzerinde bir kontrollü maddeyi üretmeleri, dağıtmaları ve dağıtma kastıyla bulundurmalarıdır; bu, ABD Kanunları Başlığı 21, Bölümler 959(c) ve 960(a)(3)’ün ihlalidir. 30. Sanıkların; (i) ABD dışındaki bir yerden ABD’ye ve ABD’nin gümrük bölgesine ithal etmeyi, (ii) söz konusu maddenin ABD’ye ve ABD kıyısından 12 mil mesafeye kadar olan sulara hukuka aykırı biçimde ithal edileceğini kastederek, bilerek ve buna inanmak için makul sebebe sahip olarak üretmeyi ve dağıtmayı, ve

(iii) ABD’de kayıtlı bir uçağın üzerinde üretmeyi, dağıtmayı ve bulundurmayı komplo konusu yaptıkları kontrollü madde; tespit edilebilir miktarda kokain içeren karışım ve maddelerden beş kilogram ve daha fazlasıdır; bu, ABD Kanunları Başlığı 21, Bölüm 960(b)(1)(B)’nin ihlalidir. REKLAM (ABD Kanunları Başlığı 21, Bölüm 963; ve ABD Kanunları Başlığı 18, Bölüm 3238.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Makineli Tüfekler ve Tahrip Gücü Yüksek Cihazların Bulundurulması) Büyük Jüri ayrıca şu suçlamaları yöneltmektedir: 31. Bu Ek İddianamenin 1’den 21’e kadar olan paragrafları, burada tamamen yer alıyormuş gibi yeniden ileri sürülmekte ve atıf yoluyla bu metne dâhil edilmektedir. 32. En azından yaklaşık 1999’dan, yaklaşık 2025’e kadar ve bu dönem dâhil olmak üzere, ABD’nin herhangi bir belirli Eyaletinin veya yargı çevresinin yetki alanı dışında başlatılan ve işlenen bir suç kapsamında ve iki veya daha fazla müşterek faillikten en az birinin ilk kez New York Güney Bölgesi’nde getirileceği ve tutuklanmış olduğu ve olacağı bir suç bakımından; sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (“Nicolasito”, “The Prince”) ve HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES (“Niño Guerrero”); ABD’de yargılanabilecekleri bir uyuşturucu kaçakçılığı suçu sırasında ve bu suçla bağlantılı olarak—yani MADURO MOROS, CABELLO RONDON ve RODRIGUEZ CHACIN için Birinci ve İkinci Sayım’daki kontrollü madde suçları; FLORES DE MADURO, MADURO GUERRA ve GUERRERO FLORES için ise İkinci Sayım’daki kontrollü madde suçu—bilerek silah kullanmış ve taşımış; ayrıca bu suçları ilerletmek amacıyla bilerek silah bulundurmuş; ve silahların kullanımına, taşınmasına ve bulundurulmasına yardım ve yataklık etmiştir. Söz konusu silahlar; tetiğin tek bir fonksiyonuyla, elle yeniden doldurma olmaksızın birden fazla atış yapabilen makineli tüfekler ile tahrip edici cihazlardır.

REKLAM (ABD Kanunları Başlığı 18, Bölümler 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 3238 ve 2.) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Makineli Tüfekler ve Tahrip Edici Cihazları Bulundurma Komplosu) Büyük Jüri ayrıca şu suçlamaları yöneltmektedir: 33. Bu Ek İddianamenin 1’den 21’e kadar olan paragrafları, burada tamamen yer alıyormuş gibi yeniden ileri sürülmekte ve atıf yoluyla bu metne dâhil edilmektedir. 34. En azından yaklaşık 1999’dan, yaklaşık 2025’e kadar ve bu dönem dâhil olmak üzere, ABD’nin herhangi bir belirli Eyaletinin veya yargı çevresinin yetki alanı dışında başlatılan ve işlenen bir suç kapsamında; sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (“Nicolasito”, “The Prince”) ve HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES (“Niño Guerrero”) ile kimlikleri bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler (bunlardan en az birinin ilk kez New York Güney Bölgesi’nde getirileceği ve tutuklanmış olduğu ve olacağı), kasıtlı ve bilerek bir araya gelmiş, komplo kurmuş, iş birliği yapmış ve birlikte ve birbirleriyle ABD Kanunları Başlığı 18, Bölüm 924(c)’yi ihlal etmek üzere anlaşmıştır.

REKLAM 35. Komplonun bir parçası ve amacı, sanıkların ve diğerlerinin; ABD’de yargılanabilecekleri bir uyuşturucu kaçakçılığı suçu sırasında ve bu suçla bağlantılı olarak—yani MADURO MOROS, CABELLO RONDON ve RODRIGUEZ CHACIN için Birinci ve İkinci Sayım’daki kontrollü madde suçları; FLORES DE MADURO, MADURO GUERRA ve GUERRERO FLORES için ise İkinci Sayım’daki kontrollü madde suçu—bilerek silah kullanmaları ve taşımaları; ayrıca bu suçları ilerletmek amacıyla bilerek silah bulundurmaları ve silahların kullanımına, taşınmasına ve bulundurulmasına yardım ve yataklık etmeleridir. Söz konusu silahlar; tetiğin tek bir fonksiyonuyla, elle yeniden doldurma olmaksızın birden fazla atış yapabilen makineli tüfekler ile tahrip edici cihazlardır; bu eylemler ABD Kanunları Başlığı 18, Bölümler 924(c)(1)(A) ve 924(c)(1)(B)(ii)’nin ihlalidir. (ABD Kanunları Başlığı 18, Bölümler 924(o) ve 3238.) MÜSADERE (FORFEITURE) İDDİALARI 36. Bu Ek İddianamenin Birinci Sayımında isnat edilen kontrollü madde suçunun işlenmesi sonucu, sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON ve RAMON RODRIGUEZ CHACIN; ABD Kanunları Başlığı 21, Bölümler 853 ve 970 uyarınca; suçlar sonucunda doğrudan veya dolaylı elde ettikleri gelirleri oluşturan veya bu gelirlerden türeyen her türlü malvarlığını ve ayrıca Birinci Sayımda isnat edilen suçun işlenmesinde kullanılan veya herhangi bir şekilde veya kısmen kullanılmak üzere tasarlanan ve suçun işlenmesini kolaylaştıran her türlü malvarlığını ABD’ye müsadere edeceklerdir.

37. Bu Ek İddianamenin İkinci Sayımında isnat edilen kontrollü madde suçunun işlenmesi sonucu, sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (“Nicolasito”, “The Prince”) ve HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES (“Niño Guerrero”); ABD Kanunları Başlığı 21, Bölümler 853 ve 970 uyarınca; suçlar sonucunda doğrudan veya dolaylı elde ettikleri gelirleri oluşturan veya bu gelirlerden türeyen her türlü malvarlığını ve ayrıca İkinci Sayımda isnat edilen suçun işlenmesinde kullanılan veya herhangi bir şekilde veya kısmen kullanılmak üzere tasarlanan ve suçun işlenmesini kolaylaştıran her türlü malvarlığını ABD’ye müsadere edeceklerdir. REKLAM 38. Bu Ek İddianamenin Üçüncü ve Dördüncü Sayımlarında isnat edilen ateşli silah suçlarının işlenmesi sonucu, sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (“Nicolasito”, “The Prince”) ve HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES (“Niño Guerrero”); ABD Kanunları Başlığı 18, Bölüm 924(d) uyarınca; Üçüncü ve Dördüncü Sayımlarda isnat edilen suçların işlenmesinde yer alan ve kullanılan tüm ateşli silahlar ve mühimmatı ABD’ye müsadere edeceklerdir.

İkame (Substitute) Malvarlığı Hükmü 39. Yukarıda tanımlanan müsadereye tabi herhangi bir malvarlığının, sanıklar NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON, RAMON RODRIGUEZ CHACIN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA (“Nicolasito”, “The Prince”) ve HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES (“Niño Guerrero”)’nun herhangi bir eylemi veya ihmali sonucunda; a. gerekli özen gösterilmesine rağmen bulunamaması; b. üçüncü bir kişiye devredilmiş veya satılmış olması ya da üçüncü bir kişiye tevdi edilmiş olması; c. Mahkemenin yargı yetkisi dışına çıkarılmış olması; d. değerinin önemli ölçüde azalmış olması; veya e. başka malvarlıklarıyla karıştırılmış olup ciddi güçlük olmaksızın ayrıştırılamaması; halinde, ABD’nin niyeti, ABD Kanunları Başlığı 21, Bölüm 853(p) ve ABD Kanunları Başlığı 28, Bölüm 2461(c) uyarınca, yukarıda müsadereye tabi malvarlığının değeri kadar olmak üzere sanığın diğer herhangi bir malvarlığına ilişkin müsadere talep etmektir. (ABD Kanunları Başlığı 18, Bölüm 924; ABD Kanunları Başlığı 21, Bölümler 853 ve 970; ve ABD Kanunları Başlığı 28, Bölüm 2461.)