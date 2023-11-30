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        Nicolas Sarkozy hakkında hapis talebi

        Fransa'da savcılık, 2012'de kaybettiği seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçladığı eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:34 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:34
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        Nicolas Sarkozy hakkında hapis talebi
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        Fransız basınındaki haberlere göre, 8 Kasım'dan bu yana Bygmalion olarak bilinen "telekulak" davası Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülüyor.

        Dava kapsamında savcılık Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası istedi.

        SARKOZY NE İLE SUÇLANIYOR?

        "Telekulak" davası kapsamında Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

        Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.

        Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

        Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

        Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Eski Fransa Cumhurbaşkanı mahkeme kararını temyize taşımıştı. ​​​​​​​

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