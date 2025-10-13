Nicole Kidman'ın arkadaşları boşanma partisi planlıyor

Nicole Kidman, 19 yıllık evliliğinin ardından, eylül ayı sonunda, müzisyen eşi Keith Urban'a boşanma davası açtı. Eşlerin haziran ayından bu yana ayrı yaşadığı öğrenilirken, boşanma haberinden sonra, Keith Urban konserlerine döndü, Nicole Kidman da iki kızıyla birlikte Paris Moda Haftası'nda moral buldu.

Şimdi, Nicole Kidman'ın ünlü arkadaşlarının, oyuncu için bir boşanma partisi planladığına dair söylentiler ortada dolaşıyor. Woman's Day'e göre, Oscar'lı yıldızın, Reese Witherspoon, Sandra Bullock ve Naomi Watts gibi oyuncu arkadaşları, onun için bir kutlama planlamak istiyor.

"Reese Witherspoon'dan Sandra Bullock'a kadar herkes davetiye göndermeye, özgürlük pankartları ve parti malzemeleri sipariş etmeye hazır. Nicole'ün geleceği için tekrar heyecanlanmasını istiyorlar" diyen bir kaynak, "Eski bir şeyin sonunu ve yeni bir şeyin başlangıcını, yakışıklı erkeklerle dolu bir odada kutlamak... Tam da ihtiyacı olan şey" diye konuştu.

Kidman, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu. Urban'ın, ismi açıklanmayan genç bir kadın müzisyenle birliktelik yaşadığına dair söylentiler ortaya atıldı. Kidman'ın çevresindekiler, ayrılıktan bu kadar kısa bir süre sonra başka biriyle birlikte olma fikrinin kabullenmesi zor olduğunu iddia etti.