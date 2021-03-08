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Niğde'de "Anadolu Kadını" fotoğraf sergisi açıldı

Niğde Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Kadını" fotoğraf yarışmasına katılan eserlerin bulunduğu sergi açıldı.

Niğde'de
AA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Sanat Galerisi'nde, yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışında, yaptığı konuşmada, kadınları bir gün değil her gün anmak gerektiğini belirtti.

Belediyenin bu günü anlamlı kılmaya çalıştığını ifade eden Özdemir, "Anadolu kadını dendiğinde, hepimizin aklına çalışan, vefakar kadın geliyor. İnşallah bu algıyı da zaman içerisinde değiştirmek lazım. Niğde Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar kadınlarımıza destek olacağız. Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç da Türk tarihinde kadının yerinin hep başka olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Beyliklerden tutun da ülke olduğumuz döneme kadar kadın her zaman meclislerde söz sahibiydi, sultanlar, padişahlar yetiştirdi, kadın her zaman bizim için özeldi. Kadın bizim anamız, eşimiz, kız kardeşimiz, kızımız oldu. Kadın bizim için her zaman kutsaldı, cennet onların ayaklarının altındaydı. Bu bilinçle büyüdük, yetiştik. Maalesef kadına yönelik şiddeti hala konuşuyoruz. Her ne kadar koruma mekanizmaları kurulsa da yasal değişiklikler yapılsa da maalesef bazı hadiseleri yaşamaya devam ediyoruz. Bu, hiç birimizi yıldırmayacak. Kadının statüsünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Ailedeki, toplumdaki, siyasal yaşamdaki saygınlığını artıracağız. Bunun bir anda düzelmesi mümkün değil. Yasayla mevzuatla kurumsallaşmayla belli bir noktaya gidiyorsunuz. Tam başarı ancak zihinlerin dönüşmesiyle mümkün."

Konuşmaların ardından, Fatma Çınar'ın birinci, Ekrem Şahin'in ikinci, Ahmet Turan Kural'ın üçüncü olduğu, Hasan Zer'in de mansiyon ödülü aldığı fotoğraf yarışmasının 40 seçkisinden oluşan sergi açıldı.

Anadolu kadının yaşantısının anlatıldığı sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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