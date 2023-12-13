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        Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:58
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        Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü (2)
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        BASŞAVCILIK,SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 2 işçinin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren üretim tesisinde ham su tankının temizliği esnasında kullanılan kimyasal gazdan etkilenmesi sonucu temizlik işçilerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığı olayla ilgili Başsavcılığımızca taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Olayda kusuru bulunan kişi ve kişilerin araştırıldığı, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin devam ettiği soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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