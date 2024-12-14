Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı

        NİĞDE'de ihbara gitmekte olan polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 01:01 Güncelleme: 14.12.2024 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE’de ihbara gitmekte olan polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si polis 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Şahsüleyman Mahallesi Emin, Erişingil Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İhbara gitmekte olan polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile otomobilde bulunan F.K. (21) İ.K. (26), K.K. (2) ile çarpışma sırasında yaya geçidinden geçmekte olan S.A. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yaya S.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından Niğde Valisi Cahit Çelik, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar

        Benzer Haberler

        Niğde'de ekip otosuyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 6 kişi yaral...
        Niğde'de ekip otosuyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 6 kişi yaral...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Niğde'de anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor
        Niğde'de anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle buluştu
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle buluştu
        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza yazıldı
        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza yazıldı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024 Ödülleri Töreni düzenlendi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024 Ödülleri Töreni düzenlendi