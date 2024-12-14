Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı

NİĞDE’de ihbara gitmekte olan polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şahsüleyman Mahallesi Emin, Erişingil Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İhbara gitmekte olan polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile otomobilde bulunan F.K. (21) İ.K. (26), K.K. (2) ile çarpışma sırasında yaya geçidinden geçmekte olan S.A. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yaya S.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.