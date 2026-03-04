Canlı
        Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

        Giriş: 04.03.2026 - 11:09
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 20 etkinlikte, 1450 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

