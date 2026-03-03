Canlı
Habertürk
Habertürk
        Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Niğde'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 23:18 Güncelleme:
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Genç Ofisi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Dinç, dünyada 6 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü ve Türkiye'de akciğer kanserinin arttığını söyledi.

        Dinç, bağımlılık endüstrisinin insanlara para verdirerek sigara aldırdığına değinerek, şunları kaydetti:

        "Kötü kokuyor, sağlığa zararlı, bir çok hastalığı beraberinde getiriyor, diş kaybına sebep oluyor ama para vererek insanlara aldırıyorlar niye? Çünkü insanları ikna etmekle alakalı propaganda yürütüyorlar. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla da söz konusu durum aynı. Bağımlılık endüstrisi eğlenceyle bağımlılığı yan yana getiriyor. Bağımlı olduğunuzda en kötü arkadaş grubuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Problemleri çözmekle bağımlılığı yan yana getiriyor. Bu dönemde kendini bağımlılıktan kurtaran insan kazanıyor. Ne kadar kendinizi koruyabilirseniz o kadar geleceğinizi kurtardınız demektir. Bugün için en büyük başarı kriteri temiz kalmak ve bağımlılıklardan uzak olmak. En büyük marifet, başarı ve ödülü hak edecek şey bu."


        Merkezlerinde görevli psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz hizmet verdiğine değinen Dinç, "Bir insan ben bağımlıyım, yaşım genç, hayatımı karartmayım, hastalıklar yaşamayım, hayatımda problemler çıkmasın derse arkadaşlarımız her türlü desteği, imkanı sağlamaya hazır. " diye konuştu.

        Dinç, konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

