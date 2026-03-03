Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Giriş: 03.03.2026 - 17:33
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Niğde'de konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Çok fazla bağımlılık riski var. Bağımlılık endüstrisi maalesef memleketin her mahallesinde yer alıyor, her sokağa girmeye çalışıyor, her evde insanlarımızla özellikle çocuklarımızla temas etmeye çalışıyor. O yüzden Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımsızlık seferberliği başlattık." dedi.

        Niğde'de ilk olarak Vali Nedim Akmeşe'yi ziyaret eden Dinç, daha sonra Niğde Yeşilay Şubesi'nde gönüllülerle bir araya geldi.

        Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Dinç, gönüllülerle beraber insanlık için mücadele ettiklerini söyledi.

        Bağımlılığın insanın başına gelen en kötü şey olduğuna dikkati çeken Dinç, bağımlı insanın işini, ilişkilerini, sevdiklerini, dostlarını, sağlığını ve yeteneğini kaybettiğine işaret etti.

        Dinç, Yeşilay'ın her türlü bağımlılıkla mücadele ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "106 yıldan beri büyük bir mücadelemiz var. Bugün geldiğimiz noktada problem çok daha büyüdü. Çok fazla bağımlılık riski var. Bağımlılık endüstrisi maalesef memleketin her mahallesinde yer alıyor, her sokağa girmeye çalışıyor, her evde insanlarımızla özellikle çocuklarımızla temas etmeye çalışıyor. O yüzden Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımsızlık seferberliği başlattık. Bağımsızlık seferberliği dememizin sebebi, bağımlılıkla mücadele etme meselesidir. Bağımlılıkla mücadelede devlet kurumlarının gayret etmesi yetmez. Yeşilay çalışma yapıyor yetmez. Her bir insanımızın bu konuda sorumluluk alması, her bir insanımızın bu yükün altında kalmamak için mücadelemize destek vermesi gerekiyor. Bağımlılık endüstrisi her sokağa girdiyse Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak biz de her sokağa gireceğiz."

        İnsanlığı bağımlılıktan korumak için gece gündüz çalışacaklarını belirten Dinç, "Bağımlılık çok zor bir şey. Allah hiçbir yuvaya vermesin istiyoruz. O yüzden bağımlılıktan insanımızı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak memleketimizin en önemli gündemi olmalı. Bağımlılık sizi en güzel insanlardan uzaklaştırır, en kötü insanlara yaklaştırır." diye konuştu.

        Dinç, daha sonra Fertek Mahallesi'nde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti.

