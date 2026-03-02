Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Niğde'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatını desteklemek için sahada oldukları belirtildi.

        Açıklamada, "Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarımız için yemleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yemleme yaptığımız alanlara fotokapanlar yerleştirerek süreci yakından takip ediyor, elde ettiğimiz verilerle çalışmalarımızı yönlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

