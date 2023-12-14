Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de su kazanını temizlerken zehirlenerek ölen 2 işçi toprağa verildi

        Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de su kazanını temizlerken zehirlenerek ölen 2 işçi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemi tamamlanan Faruk Sert'in (35) cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na getirildi.

        Sert'in cenazesi, İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi.

        Aynı olayda yaşamını yitiren Ufuk Kılıçarslan'ın (29) cenazesi de merkeze bağlı Hasaköy'de toprağa verildi.

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında dün temizlik yapmak için girdikleri su kazanında kimyasal tepkime sonucu zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Gazoz fabrikasında temizlik yaparken gazdan zehirlenen işçi toprağa verildi
        Gazoz fabrikasında temizlik yaparken gazdan zehirlenen işçi toprağa verildi
        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de su kazanını temizlerken kimyasal tepkime sonucu zeh...
        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de su kazanını temizlerken kimyasal tepkime sonucu zeh...
        Niğde'de Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğrafları sergileniyor
        Niğde'de Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğrafları sergileniyor
        Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi
        Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü (2)
        Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü (2)
        GÜNCELLEME - Niğde'de su kazanını temizlerken kimyasal tepkime sonucu zehir...
        GÜNCELLEME - Niğde'de su kazanını temizlerken kimyasal tepkime sonucu zehir...