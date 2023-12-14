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        Gazoz fabrikasında temizlik yaparken gazdan zehirlenen işçi toprağa verildi

        NİĞDE'de dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenerek ölen 2 işçiden Faruk Sert'in (35) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:40
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        Gazoz fabrikasında temizlik yaparken gazdan zehirlenen işçi toprağa verildi
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        NİĞDE'de dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenerek ölen 2 işçiden Faruk Sert'in (35) cenazesi toprağa verildi.

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında dün ham su tankının temizliğini yapan 2 kişi, kullanılan kimyasal gazdan zehirlendi. Durumu fark eden 3 arkadaşı da onlara yardım etmek isterken etkilendi. Diğer çalışanların ihbarıyla fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, 5 işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. İşçilerden Faruk Sert ile Ufuk Kılıçarslan (29), kurtarılamadı. Durmuş Cebenay'ın (43) ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer 2 işçiye ise ayakta müdahale edildi. Soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden Faruk Sert'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ufuk Kılıçarslan'ın cenazesi ise öğle namazının ardından Hasaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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