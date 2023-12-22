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        Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:37
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        Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çelik mesajında, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol alan Mehmet Akif Ersoy'un, eserleriyle dün olduğu gibi bugün de rehber olmaya devam ettiğini belirtti.

        Mehmet Akif Ersoy'un, millet olarak kurtuluş mücadelesi verilen dönemde vatan ve millet sevgisiyle kaleme aldığı şiirleri, yazıları ve konferanslarıyla karamsarlığa düşen milletin Milli Mücadele ruhunu harekete geçirdiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu cennet vatanımız uğruna canlarını veren Milli Mücadelemizin şanlı kahramanları şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, eserlerinde milletin karakteri, idealleri ve milli değerlere sıkça yer verdiğine işaret ederek, "Eserlerindeki coşku ve heyecan, öyle bir kişiliğe sahip olduğunun göstergesiydi. Mehmet Akif Ersoy şiirlerini, Safahat adlı eserinde topladı ancak bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan ettiği için Safahat'a dahil etmedi." ifadelerini kullandı.

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