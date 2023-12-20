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        Niğde'de "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı verildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:34
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        Niğde'de "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı verildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı düzenlendi.

        Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta, öğrencilerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı.

        Ünlü, okumanın hafıza gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

        Fikirlerin ve düşüncelerin temellendirilmesi gerektiğini belirten Ünlü, "Hayat denilen şey tecrübeden başka bir şey değildir. Bilmek, okumak, yazmak da bir yere kadar. Hayatta her şeyi bize tecrübe öğretir. Bilen sorgular, hemen inanmaz. Duyduğunuz her bilgiyi kabullenmeyin, kendinizce araştırın ve analitik bakış açısına sahip olun." ifadelerini kullandı.

        Ünlü konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

        Programa Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürlü Adnan Özdemir ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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