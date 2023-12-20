Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kaynarca köyündeki tatbikata, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve jandarma olmak üzere 18 kurumdan 38 araç ve 187 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği AFAD ekiplerine, "merkez üssü eski Kaynarca köyü olan 6,6 büyüklüğündeki depremde okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu" ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan yaralıları kurtardı.

Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.