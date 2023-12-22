Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de zihinsel engelli öğrenciler sosyal yaşama adapte ediliyor

        Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli öğrencilere sosyal yaşama adapte olmaları için hastanede sıra alarak muayene olmaları uygulamalı şekilde gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de zihinsel engelli öğrenciler sosyal yaşama adapte ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli öğrencilere sosyal yaşama adapte olmaları için hastanede sıra alarak muayene olmaları uygulamalı şekilde gösterildi.

        Fertek Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenim gören hafif düzey zihinsel engelli 6 öğrenciye, "Sosyal Hayat" dersi kapsamında, hayatı daha aktif yaşamaları için etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda, öğretmenleri Volga Can Bozdağ eşliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen öğrenciler, önce sıra aldı, daha sonra muayene oldu.

        Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınıfta anlatılan konuları sosyal hayata uygulamaları için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Hastane yönetimin bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Bozdağ, "Amacımız çocukların bağımsız bir şekilde kendi başlarına yaşayabilmelerini, günlük yaşam becerisi edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Niğde Belediyesi Beyaz Masa, 97 bin 227 çağrıya cevap verdi
        Niğde Belediyesi Beyaz Masa, 97 bin 227 çağrıya cevap verdi
        Niğde OSB'de enerji ihtiyacının yüzde 30'u güneşten karşılanacak
        Niğde OSB'de enerji ihtiyacının yüzde 30'u güneşten karşılanacak
        Niğde'de "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı verildi
        Niğde'de "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı verildi
        Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı
        Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 70 aşçılık öğrencisi önlük giydi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 70 aşçılık öğrencisi önlük giydi
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Niğde'de kütüphane açılışında konu...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Niğde'de kütüphane açılışında konu...