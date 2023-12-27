Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesinden müzeye eser bağışı çağrısı

        Niğde Belediyesi, yakında açılacak olan Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere vatandaşlardan şehrin kültürünü yansıtan tarihi değeri olduğu düşünülen kıyafetler, araç ve gereçlerle belge ve fotoğrafları bağışlamalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesinden müzeye eser bağışı çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi, yakında açılacak olan Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere vatandaşlardan şehrin kültürünü yansıtan tarihi değeri olduğu düşünülen kıyafetler, araç ve gereçlerle belge ve fotoğrafları bağışlamalarını istedi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedestenin, Kent Müzesi'ne dönüştürülme çalışmaları devam ediyor.

        Vatandaşlardan kentin kültürünü yansıtan tarihi değeri olduğu düşünülen kıyafet, araç, gereçler, belge ve fotoğrafları Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere belediyeye bağışlamaları çağrısı yapıldı.

        Kent Müzesi'nde Niğde'nin önde gelen isimlerinin silikon heykelleri, Saat Kulesi, Alaaddin Camii ve Akmedrese gibi yapıların maketleri, yöreye ait halı ve kilimlerle kıyafetler sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Niğde'de şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi
        Niğde'de şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi
        Ocak Partisi Niğde İl Başkanlığı açıldı
        Ocak Partisi Niğde İl Başkanlığı açıldı
        Niğde'den kısa kısa
        Niğde'den kısa kısa
        Niğde'de bir kuyumcu 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı
        Niğde'de bir kuyumcu 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı
        Niğde'de şehitler için dua edildi
        Niğde'de şehitler için dua edildi
        Niğde'de bir kişi arazide ölü bulundu
        Niğde'de bir kişi arazide ölü bulundu