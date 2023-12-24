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        Niğde'de şehitler için dua edildi

        Niğde'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:14
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        Niğde'de şehitler için dua edildi
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        Niğde'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

        Memur-Sen Niğde Şubesi, Niğde Askeri Şehitliği'nde "Şehitler için duada buluşuyoruz" programı düzenledi.

        Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından dualar okundu.

        Programa Niğde Müftüsü Osman Ayas da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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