Niğde'de şehitler için dua edildi

Niğde'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

Memur-Sen Niğde Şubesi, Niğde Askeri Şehitliği'nde "Şehitler için duada buluşuyoruz" programı düzenledi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından dualar okundu.

Programa Niğde Müftüsü Osman Ayas da katıldı.

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