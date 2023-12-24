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        Niğde'de bir kişi arazide ölü bulundu

        Niğde'nin Bahçeli beldesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:18
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        Niğde'de bir kişi arazide ölü bulundu
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        Niğde'nin Bahçeli beldesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

        Beldeye bağlı Bahçeli Barajı yakınlarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 45 yaşındaki S.T'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Ceset otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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