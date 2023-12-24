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        'Sürekli ağız kokusunda sistemik rahatsızlıklar araştırılmalı'

        NİĞDEDiş Hastanesi Başhekimi Dt. Naife Yüksel Can, sürekli ağız kokusunun birçok nedeni olabileceğini belirterek, sistemik rahatsızlıkların araştırılmasına ve düzenli ağız bakımına dikkati çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:10
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        'Sürekli ağız kokusunda sistemik rahatsızlıklar araştırılmalı'
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        NİĞDEDiş Hastanesi Başhekimi Dt. Naife Yüksel Can, sürekli ağız kokusunun birçok nedeni olabileceğini belirterek, sistemik rahatsızlıkların araştırılmasına ve düzenli ağız bakımına dikkati çekti.

        Niğde Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Naife Yüksel Can, ağız ve diş sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dt. Can, ağız kokusunun kötü ağız hijyeninden bazı sistemik hastalıklara kadar birçok nedeninin bulunduğunu belirtti. Dt. Can, "Temel olarak sebep, ağız, mide, bağırsak sisteminde açığa çıkan kötü kokulu gazlardır. Alınan besin maddelerine göre, kısa süreli ağız kokusu olabildiği gibi ağız bakımının düzenli yapılmamasından kaynaklı veya altında yatan bir sistemik rahatsızlık bulunmasından kaynaklı uzun süreli ağız kokusu da olabilir. Ağız kokusu sürekli ise araştırılması gereken bir konu vardır" dedi.

        'RUTİN DİŞ HEKİMİ KONTROLÜ ŞARTTIR'

        Ağız kokusunun başlıca nedenlerini açıklayan Dt. Can, "Ağız kokusunun nedenlerinden bazıları; ağız içerisindeki yemek artıkları, diş çürükleri, diş üzerindeki plaklar, bununla birlikte gelen diş eti iltihabıdır. Diş hekimi tarafından öncelikle bunlar incelenir. Bu sebeple oluşan bir ağız kokusu varlığında; kişinin ağız hijyenini düzenli sağlaması, büyük önem taşımaktadır. Rutin diş hekimi kontrolü şarttır. Hekim tarafından çürükler tedavi edilmeli, plak ve diş taşı uzaklaştırılmalıdır. Hasta, hekimin önerdiği şekilde ve önerdiği araçlar ile ağız hijyeninin devamını sağlamalıdır. Protez kullanımı varsa bunların da temizliğine dikkat edilmeli, hareketli protezler yatarken mutlaka çıkartılmalıdır" diye konuştu.

        'AĞIZ KURULUĞU DA KOKU YAPAR'

        Ağız kokusuna neden olan diğer etkenlere ilişkin de Dt. Can, "Bademcik ve boğaz iltihapları, geniz akıntısı, reflü, mide-bağırsak rahatsızlıkları kaynaklı ağızdan gaz gelmesi, şeker hastalığı, böbrek fonksiyon bozuklukları, sinüzit, akciğer enfeksiyonları, vitamin eksikliği, ağız kokusuna yol açan sistemik durumlardır. Bunun yanında uyku apnesi veya horlama, ağızdan solumaya sebep olur. Bu da ağız kuruluğuna yol açacağı için yine ağız kokusu oluşur. Aynı mantıkla susuz kalma durumları da yine böyledir. Keza ağız kuruluğu yan etkisi olan ilaçlar da ağız kokusuna sebebiyet verir. Bütün bu bilgilerin ışığında düzenli ağız bakımı temizliği, sistemik problemlerin ortadan kaldırılması, ağız kuruluğu kaynaklı ise yeterli sıvı alımı gerekirse tükrük akışını artıracak ağız gargarası, yapay tükrük veya nemlendiricilerin kullanımına başvurulur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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