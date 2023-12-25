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        Niğde'den kısa kısa

        Niğde Belediyesince alınan araçlar, Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:41
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        Niğde'den kısa kısa
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        Niğde Belediyesince alınan araçlar, Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hizmete giren araçları inceleyerek, İtfaiye Müdürü Bayram Özmen'den bilgi aldı.

        Burada bir konuşma yapan Özdemir, hizmete aldıkları 7 araçtan 6'sının itfaiye aracı olduğunu söyledi.

        İtfaiye araçlarından 4'ünün yeni, 2'sinin üst ekipmanlarının yenilendiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Fen İşleri Müdürlüğümüze 11 tonluk bir vincimizi kazandırdık. Göreve geldiğimiz günden beri yaklaşık 80 aracı Niğde Belediyesinin araç filosuna kazandırdık. Yaklaşık 200 aracımız var. Göreve geldiğimizde birçok araç kiralıktı. Lizing ve hibelerle aldığımız araçlarla şu an neredeyse iş makinelerinden kiralık aracımız yok denecek kadar az. Bu da bizler için gurur verici."

        - Niğde Müzesi ziyarete kapatıldı

        Niğde Müzesi, yeni müze binası yapılıncaya kadar ziyarete kapatıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sitesine yer alan bilgiye göre, Niğde Müzesi, Bakanlığın emriyle yeni bir müze binası yapılıncaya kadar kapalı kalacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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