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        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına başladı

        Niğde Belediyesi, yapımı devam eden 400 yataklı hastane ek binasının etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:20
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        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına başladı
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        Niğde Belediyesi, yapımı devam eden 400 yataklı hastane ek binasının etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı devam eden 400 yataklı ek hizmet binasında tamamlanma aşamasına gelindi.

        Belediyeye bağlı ekipler hastane etrafında yol, kavşak ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti.

        Niğde’nin her anlamda büyüdüğüne işaret eden Özdemir, “Niğde'yi sorunlarından arındırılmış ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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