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        Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        NİĞDE'dekamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Özdemir Özcan (81) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:35
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        Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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        NİĞDE'dekamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Özdemir Özcan (81) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Niğde-Adana kara yolunda meydana geldi. Özdemir Özcan yönetimindeki 51 LC 657 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Mehmet Yüksel yönetimindeki 51 AF 747 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eyüp Karaaslan ile Mehmet Yüksel de sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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