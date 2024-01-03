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        Yakınlarını öldüreni av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli tutuklandı

        NİĞDE´de, husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök´ü (52), kahvehanede tabancayla öldürdükten sonra döndüğü evinde öldürülen Ramazan Gök'ün (39), cinayet şüphelisi İrfan Gök (50) ile ona yardım eden Bayram Gül (29) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:50
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        Yakınlarını öldüreni av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli tutuklandı
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        NİĞDE´de, husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök´ü (52), kahvehanede tabancayla öldürdükten sonra döndüğü evinde öldürülen Ramazan Gök'ün (39), cinayet şüphelisi İrfan Gök (50) ile ona yardım eden Bayram Gül (29) tutuklandı.

        Olay, 31 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Merkez ilçesi Ağcaşar Mahallesi´ndeki kahvede meydana geldi. Ramazan Gök, kahvede karşılaştığı, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gök´ün yanına gitti. Gök, tartıştığı Gül ile Ramazan Gök´ü tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

        Olayı öğrenen Gül ve Gök´ün yakınları Bayram Gül ile İrfan Gök, Ramazan Gök´ün evine gitti. Şüpheliler, evde karşılaştıkları Gök´ü av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı. Jandarma ekipleri, şüphelilerden İrfan Gök´ü gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen Gök, işlemleri tamamlanıp, tutuklandı. Ekipler, olayın ardından kaçan Bayram Gül'ü de dün yakaladı. Bayram Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Gül, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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