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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'de jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 2 şüpheli yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:19
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 2 şüpheli yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde düzenlediği operasyonda 950 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 4 tabanca fişeği, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 16 fişek ele geçirdi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Ulukışla ilçesi Hasangazi köyündeki operasyonda ise bir adreste 5,2 gram kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, el dedektörü, 40 sikke, 2 obje, ruhsatsız av tüfeği bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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