Niğde'de aralık ayında çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda 253 şüpheli yakalandı

Niğde'de polis ekiplerinin aralık ayında çeşitli suçlarla ilgili düzenlediği operasyonlarda 253 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen yılın aralık ayında kasten yaralama, taksirle yaralama, mala zarar verme, tehdit, dolandırıcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, güveni kötüye kullanma, açıktan hırsızlık, hakaret, ısrarla takip ve kişisel verileri hukuka aykırı kullanma suçlarından 200 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 3 pompalı tüfek, bıçak, 13 fişek ele geçirdi, aranan 10 şüpheliyi yakaladı.

Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri de devriye görevlerinde aranan 43 şüpheliyi yakaladı, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirdi.

Öte yandan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de terör, dolandırıcılık ve hırsızlıkla ilgili 28 olayda 30 şüphelinin kimliğini tespit etti.