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        Niğde'de 6 milyon 265 bin dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de polis ekiplerince son 16 günde 6 milyon 265 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:45
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        Niğde'de 6 milyon 265 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de polis ekiplerince son 16 günde 6 milyon 265 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-16 Ocak'taki operasyonlarda 6 milyon 265 bin dolu makaron ile 192 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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