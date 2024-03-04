Niğde'de tarihi eser operasyonunda 75 obje ele geçirildi

Altunhisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje ele geçirildi.

Niğde'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi.

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