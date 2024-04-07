Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kalıcı ruhsat aldı

Geçen yıl Sağlık Bakanlığının verdiği geçici ruhsatla hasta kabulüne başlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne kalıcı ruhsatını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, son 2 yılda akademik kadrosu ve fiziki altyapısını sürekli geliştirerek Sağlık Bakanlığınca Faaliyet İzin Belgesi (kalıcı ruhsat belgesi) alarak üçüncü basamak diş hastanesi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Geçen yıl ocak ayında hasta kabulüne başlayan merkezde, 17 bin 500 hastaya 36 bin 600 tedavi uygulandı.