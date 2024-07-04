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        Aladağlar'da uluslararası dağ maratonunun ilk koşusu yarın yapılacak

        Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:32
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        Aladağlar'da uluslararası dağ maratonunun ilk koşusu yarın yapılacak
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        Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu yarın başlayacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen ve 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılacağı Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu, 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurdan oluşuyor.

        Dipsiz Göl'den yarın başlayacak dağ maratonunda, 125 kilometrelik etapta yarışmacılar, birinci gün 45, ikinci gün 55, üçüncü gün 25 kilometre koşacak.

        Pazar günü sona erecek yarışlarda sporcular, kendi yeterliliklerini sağlayarak Aladağlar'ı iki kez aşacak. Aynı zamanda sporcular, çadırda konaklayarak bölgenin birçok rotasını koşarak keşfedecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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