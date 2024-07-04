Aladağlar'da uluslararası dağ maratonunun ilk koşusu yarın yapılacak

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu yarın başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen ve 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılacağı Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu, 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurdan oluşuyor.

Dipsiz Göl'den yarın başlayacak dağ maratonunda, 125 kilometrelik etapta yarışmacılar, birinci gün 45, ikinci gün 55, üçüncü gün 25 kilometre koşacak.

Pazar günü sona erecek yarışlarda sporcular, kendi yeterliliklerini sağlayarak Aladağlar'ı iki kez aşacak. Aynı zamanda sporcular, çadırda konaklayarak bölgenin birçok rotasını koşarak keşfedecek.​​​​​​​