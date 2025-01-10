Niğde'de öğrenci servisinin çarpması sonucu ölen çocuk defnedildi
Niğde'nin Çamardı ilçesinde öğrenci servisinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde öğrenci servisinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Çamardı Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan 9 yaşındaki M.A.Y'nin cenazesi Asri Mezarlığa getirildi.
Çocuğun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Gözaltına alınan minibüsün şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklandı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, aileyi ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Çamardı ilçesinde dün, M.A. idaresindeki 51 S 0017 plakalı minibüs, Nazmiye Pınar İlköğretim Okulu çıkışında 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.A.Y'ye çarpmış ve çocuk kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
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