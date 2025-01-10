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        Niğde'de öğrenci servisinin çarpması sonucu ölen çocuk defnedildi

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde öğrenci servisinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:07
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        Niğde'de öğrenci servisinin çarpması sonucu ölen çocuk defnedildi
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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde öğrenci servisinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Çamardı Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan 9 yaşındaki M.A.Y'nin cenazesi Asri Mezarlığa getirildi.

        Çocuğun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Gözaltına alınan minibüsün şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklandı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, aileyi ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

        Çamardı ilçesinde dün, M.A. idaresindeki 51 S 0017 plakalı minibüs, Nazmiye Pınar İlköğretim Okulu çıkışında 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.A.Y'ye çarpmış ve çocuk kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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