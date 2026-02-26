Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanmaya başladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Niğde-Çiftlik kara yolunun 8 ila 32'nci kilometreleri ile Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ila 56'ncı kilometreleri, kara yolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla saat 16.00'dan itibaren ulaşıma açıldı.

        Açıklamada, "Sürücülerin kış şartlarına uygun araç ve ekipmanla seyahat etmeleri, trafik işaret ve uyarılarına riayet etmeleri, olası buzlanma ve görüş mesafesi düşüşlerine karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle iki yol trafiğe kapatıldı
        Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle iki yol trafiğe kapatıldı
        Niğde'de meteorolojik uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat
        Niğde'de meteorolojik uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat
        Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
        Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
        Kampüs iftarında IBAN kiralama tehlikesine dikkat çekildi
        Kampüs iftarında IBAN kiralama tehlikesine dikkat çekildi
        NÖHÜ'de Kampüs İftarları programında öğrencilere "IBAN kiralama" dolandırıc...
        NÖHÜ'de Kampüs İftarları programında öğrencilere "IBAN kiralama" dolandırıc...
        Niğde'de ilk mahalle iftarı yapıldı
        Niğde'de ilk mahalle iftarı yapıldı