Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 kara yolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanmaya başladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Niğde-Çiftlik kara yolunun 8 ila 32'nci kilometreleri ile Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ila 56'ncı kilometreleri, kara yolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla saat 16.00'dan itibaren ulaşıma açıldı.
Açıklamada, "Sürücülerin kış şartlarına uygun araç ve ekipmanla seyahat etmeleri, trafik işaret ve uyarılarına riayet etmeleri, olası buzlanma ve görüş mesafesi düşüşlerine karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
