NÖHÜ'de Kampüs İftarları programında öğrencilere "IBAN kiralama" dolandırıcılığı anlatıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) düzenlenen Kampüs İftarları programında, öğrencilere "IBAN kiralama" dolandırıcılığı hakkında bilgi verildi.





Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğinde Kampüs Genç Ofis'te düzenlenen programda, Abdulhamit Han Ortaokulu öğrencilerinin sema gösterisinin ardından, Hacivat Karagöz oyunu ve ney dinletisi sunuldu.



NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerinde toplumsal farkındalığın artırılması ve güvenli dijital yaşam kültürünün yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.



NÖHÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü öncülüğünde eğitimlerin verildiğini aktaran Uslu, "Bu eğitimlerimizde sizlere özellikle IBAN kiralamanın yalnızca maddi bir risk değil, aynı zamanda ciddi cezai yaptırımları olan bir suç olduğu anlatıldı. Bu eğitimler sayesinde sizlerin bu tür yasa dışı faaliyetlerden uzak durmaları, dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve güvenli davranış alışkanlıkları geliştirmeleri yönünde farkındalığınızın artmış olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gerek kendiniz gerekse çevrenizde bu tür durumlara karşı daha dikkatli olacağınızı düşünüyorum." dedi



Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü de hayatın tecrübelerden ibaret olduğunu ve bu kazanımların kıymetli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Genç olmak bir yönüyle ve nasihat yağmuruna maruz kalmaktır. Gençler sizlere nasihat eden meslek grubu, bir hakim veya savcı meslek grubuysa burada biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü hakim ve savcı yaptığı işin mahiyeti gereği sizin karşılaşmadığınız, bilmediğiniz olaylarla karşılaşıyor. Sokakta çok masum gördüğümüz bir adamın iç dünyasında neler olduğunu hakim savcı önüne gelen dosyalarda görebiliyor. O yüzden hakim ve savcı tecrübesinden mutlaka istifade edin. Hafta içi savcı ve hakimlerimiz siber suçlar kapsamında IBAN kiralamanın risklerini sizlere anlattı. Yıl başına kadar bu dolandırıcılık suçlarına biz bakıyorduk, şu an asli ceza mahkemelerine aldılar ancak halen elimizde dosyalarımız var. Sizlerin yaşındaki gençlere maalesef yasa gereği ceza verebiliyoruz. Bu anlamda lütfen, kimseye kartınızı, kredi kartınızı, banka kartlarınızı kullandırmayın."



Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise bir gencin daha suça karışıp kaybolmasına tahammüllerinin olmadığının altını çizerek, "Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Buradan bakınca da böyle pırıl pırıl, enerji dolu olduğunuzu görüyorum. Artık dijital dünyada yaşıyoruz. Fiziki varlıklardan çok işlerimizi dijital dünyada görmeye çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken maalesef kötü niyetli kişilerle de karşılaşabiliyoruz. Özellikle son dönemlerde yaşadığımız IBAN kiralama birçok gencimiz bilerek veya bilmeyerek mağdur etmiş durumda. İnşallah onları da yeniden kazanırız diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul da iftar programında emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından IBAN kiralama konusunda öğrencilere seminer veren polis ve jandarma ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

