        Niğde Haberleri

        Niğde'de vatandaşlar belediyenin iftarında bir araya geldi

        Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 24.02.2026 - 20:11
        Nar Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, ilahi dinletisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daha önce şehit aileleriyle birlikte iftar yaptıklarını belirterek, her salı ve perşembe günleri belediyeye ait düğün salonlarında iftar vereceklerini ifade etti.

        Özdemir, belediye olarak en güzel iftarı Gazze'de verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Filistin ve Gazze'de bin Müslüman kardeşimize Niğde Belediyesi aracılığıyla iftar veriyoruz. Bu her gün olacak. Toplamda 30 bin Gazzeliye iftarı sizler ve Niğde adına veriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu ramazan ayı başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm Müslüman coğrafyasına huzur getirsin. Akan kan dursun, çocuklarla huzur içerisinde gülücüklerle büyüsün istiyoruz. İnşallah ramazan ayı da bu şekilde geçer ve hep birlikte Ramazan Bayramı'na kavuşuruz. Daha nice ramazanlarda Allah sizlerle buluşmayı nasip etsin. Hep birlikte güzel iftarlar yapalım."

