        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de "15. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Niğde'de, "15. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:54
        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

        Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım Orman ve İnsan" sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

        Vali Akmeşe, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

        Sergide 100 fotoğrafın yer aldığını belirten Akmeşe, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ve çevreye duyarlılığa dikkati çekmek için yapılan fotoğraf sergisi çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, bize bu imkanı sağlayan burayı tahsis eden yöneticilerine, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Herkes gezme fırsatı bulsun, gezsin diye de tavsiyede bulunuyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Sergi, 26 Şubat'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

