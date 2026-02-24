Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.





Ekipler, bu kapsamda 16-22 Şubat arasında gerçekleştirdikleri 18 etkinlikte, 1306 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

