        Niğde Haberleri

        Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

        Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        25.02.2026 - 23:25
        Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

        Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.


        Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

        Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.


        Bazı vatandaşlar da yağış sırasında bu anları fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

