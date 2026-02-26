Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:59
        Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda Cemil Burak Toker'in (24) kullandığı 34 SN 8612 plakalı otomobil, Adil S. idaresindeki 27 AJF 481 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Toker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



