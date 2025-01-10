AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, mazbatasını aldı

AK Parti İl Başkanlığı olarak, 2001 yılındaki heyecan ve çalışma azmiyle şehre hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Özdemir, mazbatanın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla Niğde Adliyesi'ne giden Özdemir'e, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Sümeyye Aksoy verdi.

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