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        AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, mazbatasını aldı

        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Mustafa Özdemir, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:23
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        AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, mazbatasını aldı
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        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Mustafa Özdemir, mazbatasını aldı.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla Niğde Adliyesi'ne giden Özdemir'e, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Sümeyye Aksoy verdi.

        Özdemir, 5 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın katılımıyla gerçekleşen kongrenin birlik, beraberlik içinde geçtiğini belirtti.

        AK Parti İl Başkanlığı olarak, 2001 yılındaki heyecan ve çalışma azmiyle şehre hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Özdemir, mazbatanın hayırlı olmasını diledi.

        Mazbata teslim törenine, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

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