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        Niğde Valisi Cahit Çelik basın mensuplarıyla buluştu

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:06
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        Niğde Valisi Cahit Çelik basın mensuplarıyla buluştu
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çelik, Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının gününü kutladı.

        Gazetecilerin halkın sesi olduğunu belirten Çelik, ilkeli, dürüst, ahlaklı, vatanını seven bir çerçevede yapılan haberciliğin ülkeye de hizmet ettiğini söyledi.

        Gazetecilerin desteğiyle kentte huzur ve güvenliğin daha iyi bir şekilde temin edileceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Tarafsız, ilkeli ve etik değerlerle hareket eden gazeteciler, halkı doğru ve hızlı bilgilendirme görevini fedakarca üstlenmektedir. Bu anlamda gazetecilik gerçekten zor bir iş. Biz de bazen gece bir olaya gittiğimizde gazeteci arkadaşlarımızın haber yapmak için orada olduğunu görüyoruz. Bu anlamda mesai saati gözetmeksizin çalışıyorlar. Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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