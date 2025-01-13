Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bayramı programı düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde tarımsal öğretimin 179. yılı ve Tarım Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bayramı programı düzenlendi
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde tarımsal öğretimin 179. yılı ve Tarım Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden 83 öğrenci ziraat marşını okudu.

        Programda Tarım, Gençlik ve Gelecek söyleşisi sonrası Tarım Sanat Kulübü öğrencilerinin hazırladığı oyun sergilendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin son 3 yıllık süreçte tarım ve gıda alanında başarı elde ettiğini belirtti.

        TÜBİTAK’ın 2023 raporuna göre, "Bitki Koruma" çalışmalarında Türkiye birincisi olduklarını dile getiren Uslu, "Tarım uygulama alanlarımızı 30 dekardan 1000 dekara çıkardık ve yüzde 100 İngilizce eğitim veren tek devlet üniversitesiyiz. Bu başarılar, tarımda öncü bir üniversite olduğumuzu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

        Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da tarımsal eğitim ve öğretimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi.

        Programa, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu

        Benzer Haberler

        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde'de öğrenci servisinin çarpması sonucu ölen çocuk defnedildi
        Niğde'de öğrenci servisinin çarpması sonucu ölen çocuk defnedildi
        Niğde Valisi Cahit Çelik basın mensuplarıyla buluştu
        Niğde Valisi Cahit Çelik basın mensuplarıyla buluştu
        AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, mazbatasını aldı
        AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, mazbatasını aldı
        Servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci öldü
        Servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci öldü
        Niğde'de öğrenci servisinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
        Niğde'de öğrenci servisinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü